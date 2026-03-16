İran Savaşı hava yollarını aksattı, kanser ilaçlarının tedariki riske girdi

28 Şubat'ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan ve İran’ın bölge genelindeki misillemeleriyle Ortadoğu'yu saran savaş, Körfez bölgesine giden önemli ilaç akışını da sekteye uğratıyor. Bölgeye gelen kritik ilaç akışı ve kanser tedavisi gibi soğuk zincir gerektiren sevkiyatların tehlikede olduğu belirtildi.

İran’ın misillemesi sonucu Dubai, Doha ve Abu Dabi gibi stratejik hava kargo merkezlerinin kapanması ve Hürmüz Boğazı’nın geçişe kapatılması, ilaçtan gıdaya kadar pek çok ürünün hareketini felce uğrattı. Sektör yöneticileri ve uzmanlar, özellikle kısa raf ömürlü ve hassas saklama koşullarına sahip kanser ilaçlarının tedarikinde yaşanacak gecikmelerin, hastanelerde dört ila altı hafta içinde stokların tükenmesine yol açabileceği uyarısında bulunuyor.