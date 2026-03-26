İran Savaşı'na karşı Çin neden sessiz?

Uluslararası ilişkiler uzmanları savaşın gidişatında kısa vadede Çin'in ve Şi Cinping'in jeopolitik kazanımlar elde edebileceğini belirtiyor. Çin’in uzun süredir "hegemonik" bularak eleştirdiği ABD yaptırımlarının Rus ve hatta İran petrolü üzerinden hafiflemeye başlaması, ABD Başkanı Trump'ın müttefiklere “Hürmüz'ü açalım” çağrısının yanıtsız kalmasının Şi’nin sessizliğini bozmadan “rakibinin yorulmasını izlediği” yorumlarına neden oluyor.

Mart ayının ilk üç haftasında Çin limanlarındaki konteyner hacminin yüzde 6 arttığı ve savaşın ticaret hacmine henüz zarar vermediği ifade ediliyor.Ancak uzun vadede yükselen petrol fiyatlarının Çin fabrikalarına zarar verme ihtimali ve Orta Doğu’daki Çin yatırımlarının zarar görme riskinin, Şi’nin sessiz stratejisini daha karmaşık bir boyuta taşıdığı belirtiliyor.

Çinli diplomatların telefon diplomasisine başlayarak İran’a "barış için her fırsatı değerlendirme" tavsiyesinde bulunduğu öne sürülürken Çin lideri Şi Cinping'in, ABD Başkanı Trump ile olan buluşmasının Mayıs'a ertelenmesiyle zaman kazandığı ve "düşman hata yaparken asla sözünü kesme" prensibiyle hareket ettiği ifade ediliyor.