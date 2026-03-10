İran Savaşı'nın 11 günlük bilançosu: Hangi ülkede kaç kişi öldü?
10.03.2026 13:34
Erdem Güzel
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaş 11. gününe girdi. Peki geçtiğimiz 11 günde hangi ülke kaç kişi kaybetti? İşte 11 günün bilançosu...
EN ÇOK CAN KAYBI İRAN'DA
Savaşın merkezi İran, savaşta en çok can kaybını veren ülke konumunda. İran Kızılay'ına göre savaşın başından bu yana en az bin 259 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bu sayılara İran Devrim Muhafızlarının ya da İran Silahlı Kuvvetleri'nin kayıplarının eklenmediği belirtiliyor.
Ölen Bin 259 kişinin arasında dünya çapında yankı bulan Minab okul saldırısında ölen 175 öğrenci, öğretmen ve personel de bulunuyor. ABD basınının araştırmalarına göre saldırı yalnızca ABD ordusunca kullanılan Tomahawk füzeleriyle gerçekleştirildi.
İran ordusu, geçen hafta Sri Lanka açıklarında bir ABD denizaltısının bir İran savaş gemisini batırmasının ardından en az 104 kişinin öldüğünü de açıklamıştı. Bu ölümlerin de Kızılay tarafından verilen ölü sayısına dahil edilmediği belirtildi.
İran Eğitim Bakanlığı, Luristan eyaletinde ABD ve İsrail hava saldırılarında yine bir okulun hedef alındığını ve 4 öğrencinin öldüğünü, 52 öğrencinin ise yaralandığını duyurdu.
İSRAİL'İN HEDEFİNDEKİ LÜBNAN'DA EN AZ 486 KİŞİ ÖLDÜ
Savaşta İran'dan sonra en fazla can kaybı veren ülke ise Lübnan oldu. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre en az 486 kişi hayatını kaybetti. Lübnan, bu savaşta İsrail'in hedefi oluyor. İran'la çok sıkı ilişkileri olduğu bilinen Hizbullah'a karşı operasyon yaptığını açıklayan İsrail, sıklıkla Beyrut'un Şii banliyölerini hedef alıyor. Başkent hava saldırılarıyla vurulurken ülkenin güneyinde de İsrail ordusu kara harekatı düzenliyor.
İSRAİL'DE 2 ASKER 9 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ
ABD ile birlikte İran'a saldırarak savaşın fitilini ateşleyen İsrail'de ise hayatını kaybedenlerin sayısı en az 11. 2 İsrail askerinin Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a karşı düzenliği operasyonda öldüğü belirtilirken, 9 kişinin İran'ın misilleme saldırılarında öldüğü açıklandı. İran'ın 1 Mart'ta düzenlediği saldırılarda Beit Şemeş'e düşen füzelerin sonucunda bu 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
7 AMERİKAN ASKERİ İRAN'IN MİSİLLEMELERİNDE ÖLDÜ
Ve Amerika Birleşik Devletleri. Pentagon, 7 askerin İran'ın misilleme saldırılarında ABD üslerinde aldıkları yaraların neticesinde öldüğünü açıkladı. 6 asker Kuveyt'te, 1 asker de Suudi Arabistan'da yer alıyordu. Kuveyt'te ölen askerlerin naaşları ABD'ye gönderilirken, karşılama töreninde ABD Başkanı Donald Trump hazır bulundu.
ATEŞ KÖRFEZ'İ SARDI
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaşın etkisi misillemelerle çevre ülkelerde ve Körfez'de hissediliyor.
Irak polisi ve sağlık yetkililerine göre ülkede çıkan silahlı çatışmalarda en az 15 kişinin öldüğü açıklandı. İran destekli silahlı grupların çatı örgütü olan Irak İslam Direnişi'nden bir komutanın 5 Mart'ta aracına düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü belirtildi.
Suriye'de devlet haber ajansı SANA'ya göre, savaşın başladığı 28 Şubat'ta güney Suriye'deki Süveyda kentinde bir binaya İran füzesi isabet etmesi sonucu 4 kişi öldü.
Körfez'de ise Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı'na göre, İran'ın saldırılarında en az 4 kişi öldü.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın güneydoğusundaki El-Harj kentinde bir yerleşim yerine düşen bir füze sonucu 2 kişinin öldüğü açıklandı.
Bahreyn'de İran'ın füze saldırılarında 2, Kuveyt'te 2 sivil, 2 kamu görevlisi ve 2 asker olmak üzere toplam 6 kişinin öldüğü belirtildi.
Savaş başlangıcından itibaren geçişlerin daraldığı ve dünya petrol piyasasını altüst eden Hürmüz Boğazı yakınlarında Marshall Adaları bayraklı bir tankere bir mermi isabet etmesi sonucu 1 kişinin öldüğü açıklandı.
Savaşın 11. gününde böylelikle toplamda en az bin 795 kişinin canına malolduğu kaydediliyor.