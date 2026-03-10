İran Savaşı'nın 11 günlük bilançosu: Hangi ülkede kaç kişi öldü?

Savaşın merkezi İran, savaşta en çok can kaybını veren ülke konumunda. İran Kızılay'ına göre savaşın başından bu yana en az bin 259 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bu sayılara İran Devrim Muhafızlarının ya da İran Silahlı Kuvvetleri'nin kayıplarının eklenmediği belirtiliyor.

Ölen Bin 259 kişinin arasında dünya çapında yankı bulan Minab okul saldırısında ölen 175 öğrenci, öğretmen ve personel de bulunuyor. ABD basınının araştırmalarına göre saldırı yalnızca ABD ordusunca kullanılan Tomahawk füzeleriyle gerçekleştirildi.

İran ordusu, geçen hafta Sri Lanka açıklarında bir ABD denizaltısının bir İran savaş gemisini batırmasının ardından en az 104 kişinin öldüğünü de açıklamıştı. Bu ölümlerin de Kızılay tarafından verilen ölü sayısına dahil edilmediği belirtildi.

İran Eğitim Bakanlığı, Luristan eyaletinde ABD ve İsrail hava saldırılarında yine bir okulun hedef alındığını ve 4 öğrencinin öldüğünü, 52 öğrencinin ise yaralandığını duyurdu.