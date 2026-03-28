İran Savaşı'nın birinci ayı

28 günü geride bırakan savaşta ABD ve İsrail, İran'ın enerji ve sanayi altyapısı ile Tahran'daki bazı hedefleri vurmaya devam ediyor.

İran ise hem İsrail'e hem de bölge ülkelerindeki bazı hedeflere füze ve kamikaze dronlarla misilleme saldırılarını sürdürüyor. İran son olarak gece saatlerinde Tel Aviv ve Suudi Arabistan'daki ABD üssünü hedef aldı.

İran'ın Tel Aviv'e çok başlıklı füze ile yaptığı saldırıda, 6 bölgeye füze ve şarapneller düştü. 1 kişi öldü.

Suudi Arabistan'daki ABD karargahının bulunduğu Prens Sultan Hava Üssü'ne yönelik saldırıda ikisi ağır olmak üzere 12 Amerikan askeri yaralandı. Misillemede birden çok ABD yakıt ikmal uçağının da hasar gördüğü aktarıldı.