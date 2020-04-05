İran ve İspanya'da bilanço artıyor (Corona virüste son durum)

Dünya genelinde corona virüs vaka sayısı 1 milyon 210 bini aştı, ölü sayısı 65 bini geçti. Avrupa'daki corona virüs kaynaklı can kayıplarının yüzde 85'i İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere'de gerçekleşti. İtalya'da maske takma zorunluluğu getirildi, ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 681 artarak 15 bin 362'ye yükseldi. İspanya'da can kaybı 12 bin 418'e, Fransa'da ise 7 bin 560'a ulaştı. Bununla birlikte İran'da corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 603'e çıktı.

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Anadolu Ajansı

Dünya genelinde corona virüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı, can kaybı 64 bin 691'e yükseldi. Hastalığı yenenlerin sayısı ise 246 bin 437 oldu.

İRAN'DA 3 BİN 603 ÖLÜM İran'da son 24 saatte yeni tip corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 151 artarak 3 bin 603'e yükseldi. Ülkede vaka sayısı ise 58 bin 226'ya ulaştı.

"YÜKSEK RİSK BULUNMAYAN İŞLETMELER FAALİYETLERİNE BAŞLAYABİLECEK" İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için alınan sağlık tedbirlerinin yanında ticari faaliyetlerin de sürdürülebileceğini belirterek "İnsanların topluca bulunmasını gerektirmeyen ve yüksek risk bulunmayan işletmeler Tahran'da 18 Nisan, diğer eyaletlerde 11 Nisan'da faaliyetlerine başlayabilecekler" dedi.









Gerekli tedbirlere riayet etme şartıyla bazı ticari işletmelerin gelecek günlerde faaliyetlerine başlayabileceğini dile getiren Ruhani, "İnsanların topluca bulunmasını gerektirmeyen ve yüksek risk bulunmayan işletmeler, Tahran'da 18 Nisan, diğer eyaletlerde 11 Nisan'da faaliyetlerine başlayabilecekler" diye konuştu.

İTALYA'DA CAN KAYBI 15 BİNİ AŞTI İtalya'da, son 24 saatte 681 kişi daha yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 15 bin 362'ye yükseldi. Salgının başından beri toplam 124 bin 632 kişiye virüs bulaştığı, iyileşenlerin sayısının ise 20 bin 996'ya ulaştığı açıklandı.

LOMBARDİYA'DA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU İtalya'da salgında en ağır kaybı veren Lombaridya'da maskeyle dışarı çıkmak zorunlu hale getirildi..Ancak eczanelerde maske bulunamıyor. Papa ise paskalya öncesinde son pazar ayinini yönetti. Diğer yandan hükümet mayıs ayında kademeli bir normalleşme süreci üzerinde çalışıyor.

İSPANYA'DA BİR GÜNDE 674 ÖLÜM İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 674 artarak 12 bin 418'e çıktı. Virüs bulaşanların sayısı 126 bin 168'e, iyileşenlerin sayısı ise 34 bin 219'a yükseldi. İspanya, vaka sayısında İtalya'yı geride bıraktı.

Fransa'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi. Virüs tespit edilenlerin sayısı 68 bin 605'e, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 438'e çıktı.

İNGİLTERE'DEKİ CAN KAYIPLARINDA 'EN YÜKSEK ARTIŞ' Can kayıpları ayrıca İngiltere'de 708 artarak 4 bin 313'e, Hollanda'da 164 artarak bin 651'e, Belçika'da 140 artarak bin 283'e, Almanya'da 55 artarak bin 330'a yükseldi.



Bu arada, İngiltere'de son 24 saatte kaydedilen 708 can kaybı vakası, şimdiye kadarki 'en yüksek günlük artış' oldu.

ABD'DE 24 SAATTE 1048 ÖLÜM ABD'de virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 34 bin 196 artışla 311 bin 357'ye, ölü sayısı da 1048 artışla 8 bin 452'ye çıktı. Dünya genelinde ABD'yi 126 bin 168 vakayla İspanya ve 124 bin 632 vakayla İtalya takip ediyor.

ABD'DE SALGININ MERKEZİ NEW YORK ABD genelindeki eyaletlere bakıldığında, ülkede salgının en fazla etkili olduğu bölgeler arasında New York ve komşusu New Jersey öne çıkıyor.

New York eyaletinde vaka sayısı 11 bin 299 artışla bugün 114 bin 775'e çıkarken, New York'u 34 bin 124 vakayla New Jersey, 14 bin 225 vakayla Michigan takip ediyor.

Can kaybı bakımından da New York 3 bin 565 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, bu eyaleti 846 kayıp ile New Jersey ve 540 kayıp ile Michigan izliyor.

DÜNYADA ÖLÜ SAYISI 65 BİNi AŞTI Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı, dünya genelinde 65 bini aştı.