İran ve İspanya'da ölü sayısı artıyor(Corona virüste son durum)

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vakaları 200 bine yaklaştı, ölü sayısı ise 8 bini geçti. Türkiye de dahil 125'in üzerinde görülen corona virüs yayılmaya devam ediyor. İran'da corona virüs nedeniyle ölü sayısı bin 135'e vaka sayısı 17 bin 361'e yükseldi. İspanya'da ise vaka sayısı 13 bin 716'ya, ölü sayısı 558'e yükseldi. İZanzibar ve Kırgızistan'da ilk corona virüs vakaları tespit edildi. Kırgızistan'da yyarından itibaren yabancıların ülkeye girişi yasaklandı. Rusya'da eğitime ara verildi. Diğer taraftan, ABD’de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ardından silah satışlarında hızlı bir artış görüldü.

Abone ol Paylaş







ntv.com.tr - AP - Reuters - Anadolu Ajansı 18.03.2020 - 12:26

Covid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip corona virüs vaka sayısını 199 bin 470 olarak bildirdi. Siteye göre, Covid-19 nedeniyle toplam 8 bin 9 kişi öldü, 82 bin 779 kişi de iyileşti.

Çin'de 3 bin 237, Hong Kong'da 4, İtalya'da 2 bin 503, İran'da 1135, İspanya'da 558, Fransa'da 175, ABD'de 116, Güney Kore'de 84, İngiltere'de 71, Hollanda'da 43, Japonya'da 36, İsviçre'de 27, Almanya'da 26, Filipinler'de 14, Belçika'da 10, Irak'ta 11, İsveç'de 8, San Marino'da 11, Avustralya'da 6, Endonezya'da 7, Cezayir'de 5, Danimarka'da 4, Kanada'da 8, Yunanistan'da 5, Polonya'da 5, Mısır'da 6, Hindistan'da 3, Lübnan'da 4, Norveç'te 3, Avusturya'da 4, İrlanda'da 2, Arjantin'de 2, Bulgaristan'da 2, Ekvador'da 2, Fas 2, Ukrayna 2, Malezya 2, Türkiye, Portekiz, Brezilya, Slovenya, Bahreyn, Tayland, Lüksemburg, Tayvan, Panama, Macaristan, Arnavutluk, Azerbaycan, Dominik Cumhuriyeti, Martinik, Guatemala, Guyana, Cayman Adaları, Sudan'da birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.



Çin ana karasında 80 bin 894, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 168 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 14 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 77 kişide Covid-19 tespit edildi.

"Worldometer"de yer alan diğer ülke ve bölgelerdeki vaka sayıları şöyle:



"İtalya 31 bin 506, İran 17 bin 361, İspanya 13 bin 716, Almanya 9 bin 367, Güney Kore 8 bin 413, Fransa 7 bin 730, ABD 6 bin 524, İsviçre 2 bin 742, İngiltere 1950, Hollanda 1705, Japonya 1594, Norveç 1471, Avusturya 1332, Belçika 1243, İsveç 1196, Danimarka 977, Malezya 673, Kanada 598, Avustralya 560, Portekiz 448, Katar 442, Çekya 434, İsrail 427, Yunanistan 387, Brezilya 349, Finlandiya 322, İrlanda 292, Slovenya 275, Singapur 266, İzlanda 247, Pakistan 247, Bahreyn 241, Polonya 238, Estonya 225, Romanya 217, Tayland 212, Şili 201, Mısır 196, Filipinler 193, Endonezya 172, Suudi Arabistan 171, Irak 154, Hindistan 148, Lüksemburg 140, Kuveyt 130, Lübnan 124, San Marino 119, Peru 117, Rusya 114, Birleşik Arap Emirlikleri 113, Ekvador 111, Türkiye 98, Slovakya 97, Meksika 93, Güney Afrika 85, Bulgaristan 81, Arjantin 79, Ermenistan 78, Kolombiya 75, Sırbistan 72, Panama 69, Hırvatistan 69, Vietnam 68, Cezayir 61, Letonya 60, Macaristan 58, Brunei 56, Arnavutluk 55, Kosta Rika 50, Uruguay 50, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 49, Ürdün 48, Faroe Adaları 47, Sri Lanka 45, Fas 44, Filistin 44, Andorra 39, Gürcistan 38, Malta 38, Belarus 36, Kazakistan 35, Azerbaycan 34, Bosna Hersek 34, Kamboçya 33, Umman 33, Venezuela 33, Kuzey Makedonya 31, Moldova 30, Senegal 27, Tunus 27, Litvanya 26, Afganistan 22, Dominik Cumhuriyeti 21, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 20,

Yeni Zelanda 20, Lihtenştayn 19, Guadelup 18, Martinik 15, Burkina Faso 15, Ukrayna 14, Maldivler 13, Jamaika 13, Özbekistan 13, Bolivya 12, Bangladeş 11, Fransız Guyanası 11, Kamerun 10."

Vaka sayısı 10'un altında kalan ülke ve bölgeler de şöyle sıralandı:



"Monako, Paraguay, Reunion Adası, Guatemala, Honduras, Ruanda, Guyana, Küba, Gana, Trinidad ve Tobago, Manş Adaları, Etiyopya, Moğolistan, Guam, Porto Riko, Aruba, Fildişi Sahili, Kenya, Seyşeller, Nijerya, Çuraçao, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Fransız Polinezyası, Gabon, Gibraltar, Kırgızistan, St. Barth, Mayotte, Tanzanya, Barbados, Liberya, Karadağ, Namibya, Saint Lucia, Saint Martin, ABD Virjin Adaları, Cayman Adaları, Sudan, Nepal, Antigua ve Barbuda, Bahamalar, Benin, Butan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo, Ekvator Ginesi, Gambiya, Grönland, Gine, Vatikan, Moritanya, Montserrat, St Vincent ve Grenadinler, Somali, Surinam, Esvati̇ni̇ ve Togo."

İRAN'DA 1135 ÖLÜM İran'da corona virüs nedeniyle ölü sayısı 1135'e, vaka sayısı 17 bin 361'e çıktı. Ülkede son 24 saate 147 ölüm gerçekleşti.

KIRGIZİSTAN YABANCILARIN ÜLKEYE GİRİŞİNİ YASAKLADI Kırgızistan'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yarından itibaren yabancıların ülkeye girişi yasaklandı. Kırgızistan hükümeti, bugün, ülkede ilk Covid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından 19 Mart'tan itibaren yabancıların ülkeye girişini yasaklama kararı aldı. Müslümanlar Dini İdaresi de camilerde cuma namazları kılınmayacağını duyurdu.

SALGIN ABD'DE SİLAH SATIŞLARINI ARTTIRDI ABD’de yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ardından silah satışlarında hızlı bir artış görüldü. Covid-19 vakalarının yoğunlaştığı eyaletlerden biri olan New Jersey'de (NJ) bir silah satış mağazasında yönetici olarak çalışan Wayne Vide, son iki üç gündür mağazanın kapısında kuyruk oluştuğunu söyledi.

Bu durumun normal olmadığını anlatan Vide, ‘’Sanırım insanlar şu sıralar belirli hizmetlerin kesileceğinden endişe duyuyor, evlerini ve ailelerini nasıl koruyacakları konusunda korku yaşıyor. Bunun için silah alımına yöneliyorlar. En çok satılan silahlar ev korumaya yönelik olanlar.’’ dedi.

Vide, silah stoku yapılmaması için satışlarda sınırlamaya gittiklerini ifade etti. Virüs salgını vakasının 70’e yaklaştığı Virginia eyaletinde de silah satışları büyük oranda arttı.



Covid-19’un yoğun görüldüğü bölgelerde silah mağazalarının önünde kuyruklar oluştu. Silah Şiddetini Önleme Kampanyası Başkanı Kris Brown, yaptığı açıklamada, silah satışlarının artışıyla birlikte oluşacak potansiyel tehlikelere işaret etti.

Brown, ‘’Salgın paniği ile yapılan silah alımlarından kaynaklı ölümlerde trajik bir artış yaşanabilir. Silah sahiplerinin yüzde 40’ı, silahlarını evde kilitsiz bir ortamda saklıyor. Bu durum kaza ölümlerine davetiye çıkarıyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Tüketici İlişkileri (Consumer Affairs) isimli kurumun internet sayfasında yer alan bilgilendirmeye göre internet üzerinden silah satışı yapan Ammo.com sitesinin son 11 gündeki satışları yüzde 68 arttı.

RUSYA'DA EĞİTİME ARA Rusya Eğitim Bakanı Sergey Kravtsov, covid-19 nedeniyle 23 Mart'tan itibaren tüm okulların 3 haftalık tatile gireceğini söyledi.