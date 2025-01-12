İran yeraltı füze tesisini tanıttı: "Patlamaya hazır yanardağ"
İran Devrim Muhafızları Ordusu, yeraltı füze tesisini tanıttı. İranlı askeri yetkililerin "patlamaya hazır yanardağ" olarak nitelendirdiği tesis, İsrail'e karşı düzenlenen "Gerçek Vaat" operasyonlarındaki füzelerin de ateşlendiği yer. İranlılar tarafından yeraltı füze şehri olarak tanımlanan bu tesis, Ortadoğu'daki son gelişmelerin ardından bir güç gösterisi olarak nitelendirildi.
İSRAİL'E KARŞI KULLANILAN FÜZELER
İran, İsrail'e karşı kullanılan füzelerin bulunduğu yeraltı tesisini tanıttı.
Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, füze tesisini ziyaret etti.