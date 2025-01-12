İran yeraltı füze tesisini tanıttı: "Patlamaya hazır yanardağ"

YERALTI FÜZE ŞEHRİ

Askerlere konuşma yapan Devrim Muhafızları Komutanı Selami, İran'ın füze kapasitesinin arttığını öne sürdü.

Selami, "Düşman üretim gücümüzün düştüğünü sanıyordu ama füze gücümüzün büyüme hızı devam ediyor. Füzelerin hem nitelik hem nicelik hem de tasarım açısından kapasite ve kabiliyetleri her gün artıyor." diye konuştu.