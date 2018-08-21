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İran yerli savaş uçağı Kevser'i tanıttı

DHA

İran, ilk gelişmiş yerli savaş uçağı Kovsar'ı (Kevser) tanıttı. Cumhurbaşkanı Ruhani de tanıtım töreninde kokpite oturarak savaş uçağını inceledi.

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    İran'ın gelişmiş yerli savaş uçağının tanıtım töreninde Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani pilot köşküne oturarak uçağı inceledi.

    HABERE GİT: "TÜRKİYE VE İRAN SAVUNMA SANAYİSİNDE İŞBİRLİĞİ YAPABİLİR"

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    İran medyası, gelişmiş havacılık ve ateş kontrol sistemleriyle donatılmış dördüncü nesil bir savaş uçağı olan Kovsar'ın yerli imkânlarla üretildiğini duyurdu.


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    Cumhurbaşkanı Ruhani'nin emriyle havalanan uçak, savaş ve eğitim amaçlı tek ve çift kabin olarak kullanılabiliyor.
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    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, komşu ve dost ülkeler olarak Türkiye ile İran'ın savunma sanayisi alanında işbirliği yapabileceğini ve savaş uçağı üretebileceğini söyledi.


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    Başkent Tahran'da düzenlenen "Kevser" savaş jeti tanıtım toplantısında konuşan Ruhani, ABD yaptırımları ve komşu ülkelerle ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.


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    Savunma sanayisinde maliyeti düşük ve etki gücü yüksek silahlar üretmek istediklerini belirten Ruhani, İran olarak bu sahada gittikçe güçlendiklerini ifade etti.
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    Ruhani ayrıca, ABD'nin dünyada "güvenilmez" bir devlet olduğunu savunarak, "ABD, İran'a saldırması durumunda maliyetinin kendileri için çok ağır olacağını çok iyi biliyor" dedi.
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