İran'da 16. güne nasıl gelindi, ABD müdahale edecek mi, son durum ne?

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara ilişkin sosyal medya hesabından 2 Ocak'ta, "Eğer İran, her zaman yaptığı gibi barışçıl göstericileri vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır." paylaşımını yaptı.

Trump benzer bir açıklamayı 4 Ocak'ta yineleyerek "Eğer protestocuları öldürürlerse, İran, ABD tarafından sert bir darbe yiyecektir. Biz İran'daki gelişmeleri izliyor ve yakından takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tahran'a karşı tehditlerine devam eden Trump, 10 Ocak'ta, "İran, belki de daha önce hiç olmadığı kadar özgürlüğe bakıyor. Bu konuda yardım etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, son yaptığı açıklamada İran'ın bir gün önce ABD ile iletişime geçtiğini belirterek, "Onlarla görüşebiliriz. Bir görüşme ayarlanıyor. Ancak yaşananlar (ülkedeki gösteriler) nedeniyle görüşmeden önce harekete geçmemiz gerekebilir." dedi.

Trump ayrıca, İran halkının internet bağlantısına sahip olmadığı ve dünyayla iletişimin koptuğunun hatırlatılması üzerine, Elon Musk ile konuşup Starlink aracılığıyla ülkedeki interneti tekrar aktif hale getirebileceklerini söyledi.