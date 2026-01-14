İran'da 17. gün, "ABD tedbir için bölgedeki üslerinden personelini çekiyor"
14.01.2026 11:33
Son Güncelleme: 14.01.2026 16:51
Erdem Güzel
İran'daki protestolarda gözaltına alınan ve idama mahkum olduğu iddia edilen Erfan Soltani'ye asılmadan önce ailesiyle görüşmesi için 10 dakika müddet verildiği öne sürüldü. ABD Başkanı Trump ise "idam ederlerse sert aksiyon alırız" dedi. Tehditler nedeniyle "diplomatik direkt hat" askıya alındı. ABD bölgedeki üslerinden tedbir için personelini çekiyor.
İran'da protestolar 17. gününe girerken tansiyon düşmüyor. Protestolar sırasında tutuklanan Efran Soltani adlı 26 yaşındaki bir prostestocunun idama mahkum edildi ve 14 Ocak Çarşamba günü idamın gerçekleşeceği öne sürüldü. İdamın gerçekleşip gerçekleşmediği henüz bilinmiyor.
İDAMDAN ÖNCE AİLESİYLE SON 10 DAKİKA
Bir giyim dükkanında çalıştığı belirtilen Soltani'nin protestolar sırasında tutuklandığı ve “Allah'a karşı savaş açmak” suçuyla hızlıca yargılandığı, avukatının olmasına izin verilmediği ve idama mahkum edildiği iddia edildi. Tutuklu Sultani'nin davasını takip eden insan hakları kuruluşlarının “bu kadar hızlı ilerleyen bir dava görmedikleri” belirtildi.
İran basını 26 yaşındaki Soltani'nin ailesinin ısrarları sonucunda yetkililer, idamından önce Erfan Soltani'nin ailesiyle görüşmesi için 10 dakikalık bir süreye onay verildiğini ve bunun asılmadan önce “veda görüşmesi” olacağını öne sürdü.
TRUMP'TAN İDAM TEPKİSİ
ABD Başkanı Donald Trump Soltani'nin idama mahkum edilmesi ve diğer protestoculara yapılan müdahalelere ilişkin konuşup bir kez daha Tahran yönetimini tehdit etti.
Trump, eğer İran protestocuları idam ederse ABD'nin İran'a karşı “çok sert aksiyon alacağını” söyledi. ABD Başkanı, “Eğer onları asarlarsa bir şeyler göreceksiniz. Öyle bir şey yaparlarsa çok sert aksiyon alacağız” ifadelerini kullandı.
İRANLI BAŞSAVCI: PROTESTOCULAR "ALLAH DÜŞMANI" OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK
İran Başsavcısı Muhammed Muvahhidi, protesto eden herkesin "Allah'ın düşmanı" olarak değerlendirilebileceğini söylemişti. Bu ithamın İran hukukunda cezası ise idam. Bu durumun protestocular aleyhinde hızla kullanılabileceği öne sürülüyor.
YÜKSELEN TANSİYONA DİPLOMATİK ÇÖZÜM ARAYIŞLARI TEHDİT GÖLGESİNDE
İran'da protestolar 17 gündür devam ederken, Reuters'a konuşan bir İranlı yetkili, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki direkt iletişimin askıya alındığını söyledi. Bu kararın ABD Başkanı Trump'ın 13 Ocak Salı günü yinelediği İran'a müdahale tehditinin neden olduğu belirtiliyor.
İranlı yetkiliye göre ABD'nin tehditleri diplomatik çabaları tehdit ediyor ve özellikle yıllardır süren İran'ın nükleer programı konusundaki tartışmalara diplomatik bir çözüm bulunmasını zorlaştırıyor.
BÖLGEDE ASKERİ GERİLİM SÜRÜYOR
ABD'nin Katar'daki üssü El-Udeyd'de görevli personelin bir kısmına, bu akşama kadar ayrılmaları tavsiye edildi. Reuters'a göre ABD'nin bu hamlesinin nedeni Orta Doğu'da artan bölgesel gerilime karşı bir önlem.
Daha sonra yapılan açıklamada ABD'nin bölgedeki tüm “kilit üslerden” personal çektiği belirtildi.
ABD'nin bu hamlesinin İranlı yetkililerin “Eğer Washington saldırırsa, ABD askerlerinin konuşlandırıldığı üslere sahip komşu ülkelerin vurulma” uyarısının ardından gelmesi dikkat çekti.
İran Devrim Muhafızları Hava Komutanı Mousavi ise İran'ın hazırlığına dair konuştu. “Herhangi bir saldırıya karşı en yüksek seviyede hazırlık halindeyiz. Füze stoğumuzu Haziran'dan bu yana artırdık." ifadelerini kullandı.