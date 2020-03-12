İran'da Bakanlar Kurulu'nda maske takıldı

Toplantıya katılan bakanlar koruyucu maske ve eldiven giydi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Musevi’nin düzenlediği basın toplantısı ise sanal ortamdan yapıldı.

İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilen Covid-19 nedeniyle şu ana kadar 354 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı ise 9 bine ulaştı.