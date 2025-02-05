İran'da bir protesto daha: Genç kadın soyunup polis arabasına tırmandı
İran'da genç bir kadın bir kez daha vücudunu protestoya dönüştürdü. Ülkede kadınlara yönelik muameleye tepki gösteren kadın, soyunarak polis arabasının üzerine tırmandı. Görüntülerde genç kadının kendisine engel olmaya çalışan polislere bağırdığı ve kollarını kaldırmış bir şekilde ön cama çıktığı görülüyor. Şiddetli müdahaleye rağmen kadın geri adım atmak yerine arabaya iyice tırmanarak oturuyor ve çevresine el sallayarak selam gönderiyor. Protestocunun bu cesur hareketinin sebebi ise İran'da yürülüğe girmesi beklenen ve kadınları hedef alan yeni kısıtlamalar olarak görülüyor. Geçtiğimiz aylarda bir başka cesur İranlı kadın, üniversite kampüsünde ahlah polisiyle tartışarak iç çamaşırlarına kadar soyunmuştu.
İRAN SOKAKLARINDA KADIN SESİ
İran, bir kez daha genç bir kadının protestosuna tanıklık etti. Ülkede kadınlara yönelik muameleye tepki gösteren genç bir kadın soyunarak polis arabasının üzerine çıktı.
Olay, İran'ın kuzeydoğusundaki ülkenin ikinci büyük kenti Meşhed'de gece saatlerinde meydana geldi.