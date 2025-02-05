İran'da bir protesto daha: Genç kadın soyunup polis arabasına tırmandı

PROTESTONUN NEDENİ BİLİNMİYOR

Kadının bu cesur hareketinin sebebi henüz bilinmiyor ancak sosyal medyada dolaşan haberlere göre, İran'ın kadınlara yönelik giderek baskıcı hale gelen giyim yasalarını protesto etmek için bu hareketi yaptığı öne sürülüyor.

Kadının durumu veya hakkında dava açılıp açılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.