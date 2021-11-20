İran'da cinsiyet tartışmalarıyla gündem olan Koudaei'nin posterleri meydanlara asıldı

AFC'ye bir mektup gönderen Ürdün Futbol Federasyonunun "söz konusu oyuncunun ve takımdaki diğer kişilerin uygunluğunu araştırmak için bağımsız tıp uzmanlarından oluşan bir kurul tarafından şeffaf ve net bir soruşturma başlatılmasını" talep etmesi, İran'da büyük tepkilere yol açtı.