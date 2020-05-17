İran'da corona virüs gölgesinde Kadir Gecesi

İran'da ramazan ayının 19, 21 ve 23'üncü günlerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi, corona virüs gölgesinde ihya edildi.

Anadolu Ajansı 17.05.2020 - 05:55

İran'da ramazan ayının 19, 21 ve 23'üncü günlerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi, corona virüs gölgesinde ihya edildi.
Şeb-i İhya olarak adlandırılan bu gecelerde mescitlerde toplanan İranlılar, toplu halde imsak vaktine kadar dua ediyor.
Covid-19 nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyan Tahranlılar, ramazan ayının 23. gecesini aileleriyle birlikte, İmam Sadık Cami'sinde ve dışında ibadet etti.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER