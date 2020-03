İran'da corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı yükseliyor (Corona virüste son durum)

Öte yandan, New York ve Rhode Island eyaletlerinde de ilk Covid-19 vakasının tesbit edildiği bildirildi.



New York Valisi Andrew Cuomo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 30 yaşlarında bir kadının İran’a yaptığı ziyaret sırasında

Covid-19 virüsü kaptığını ve şu an evinde karantina altında tutulduğunu duyurdu.



Rhode Island’ta virüse yakalanan 40 yaşlarındaki kişinin de şubat ayında İtalya’ya seyahat ettiği kaydedildi.