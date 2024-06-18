İran'da cumhurbaşkanı adayları televizyonda karşı karşıya geldi: Münazarada Türkiye örneği
İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında ölümünün ardından yapılacak seçime 10 gün kaldı. 6 cumhurbaşkanı adayı dün akşam televizyonda münazaraya çıktı. Vaatlerde ana gündem ekonomi ve dış ilişkiler oldu.
İran'da, 28 haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı erken seçimi için 6 aday ilk kez karşı karşıya geldi.
Devlet Televizyonu'na çıkan adaylar, İran'a yönelik yaptırımlar ve ülkenin dünya ile ilişkileri konusunda fikirlerini dile getirdi.