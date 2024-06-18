İran'da cumhurbaşkanı adayları televizyonda karşı karşıya geldi: Münazarada Türkiye örneği

İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında ölümünün ardından yapılacak seçime 10 gün kaldı. 6 cumhurbaşkanı adayı dün akşam televizyonda münazaraya çıktı. Vaatlerde ana gündem ekonomi ve dış ilişkiler oldu.

İran'da cumhurbaşkanı adayları televizyonda karşı karşıya geldi: Münazarada Türkiye örneği - 1

İran'da, 28 haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı erken seçimi için 6 aday ilk kez karşı karşıya geldi. 

Devlet Televizyonu'na çıkan adaylar, İran'a yönelik yaptırımlar ve ülkenin dünya ile ilişkileri konusunda fikirlerini dile getirdi.

DÜNYA HABERLERİ

İran'da cumhurbaşkanı adayları televizyonda karşı karşıya geldi: Münazarada Türkiye örneği - 2

Adaylar 3 aşamadan oluşan münazaranın birinci bölümünde ekonomi konusundaki uzmanlar tarafından yöneltilen soruları yanıtladı.

Ardından birbirlerinin görüşlerine cevap verdiler. Son bölümde ise icraatlerinden bahsettiler.

İran'da cumhurbaşkanı adayları televizyonda karşı karşıya geldi: Münazarada Türkiye örneği - 3

Reformistlerin tek adayı Mesud Pezeşkiyan ile ılımlı muhafazakar Mustafa Purmuhammedi, İran'ın komşuları ve diğer ülkeler ile daha ılımlı ilişkiler kurması gerektiğini ifade etti.

İran'da cumhurbaşkanı adayları televizyonda karşı karşıya geldi: Münazarada Türkiye örneği - 4

Pezeşkiyan, "Dünyayla bağlantı kurmadan, sınırlarımızı açmadan yüzde 8'lik bir büyüme elde etmemiz mümkün değil. Yüzde 8'lik büyüme için yıllık 200 milyar dolara ihtiyacımız var, bu mevcut durumla o 200 milyarı elde etmek imkansız, dolayısıyla dünyayla iletişim kurmamız ve dünyadaki uluslararası sorunları çözmemiz gerekiyor." dedi.

İran'da cumhurbaşkanı adayları televizyonda karşı karşıya geldi: Münazarada Türkiye örneği - 5

Diğer muhafazakar adaylar Said Celili, Emir Hüseyin Kadızadehaşimi ve Ali Rıza Zakani ise ekonominin dış gelişmelere bağlı olmaması gerektiğini savundu.

İran'da cumhurbaşkanı adayları televizyonda karşı karşıya geldi: Münazarada Türkiye örneği - 6

Meclis Başkanı muhafazakar aday Muhammed Bakır Kalibaf ise yaptırımların adım adım kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

İran'da cumhurbaşkanı adayları televizyonda karşı karşıya geldi: Münazarada Türkiye örneği - 7

TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Programda Pezeşkiyan ile Zakani arasında "Türkiye" tartışması da yaşandı.

Zakani, "Türkiye dünya ile etkileşim kurduğu halde yüksek enflasyonla mücadele ediyor" dedi.

Pezeşkiyan ise enflasyona rağmen yatırımları örnek göstererek "Biz geri kaldık." dedi.

İran'da cumhurbaşkanı adayları televizyonda karşı karşıya geldi: Münazarada Türkiye örneği - 8

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin normal şartlarda 2025'te yapılması planlanıyordu.

Ancak Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesinin ardından seçimler 28 Haziran tarihine alındı.

İran'da cumhurbaşkanı adayları televizyonda karşı karşıya geldi: Münazarada Türkiye örneği - 9

Muhafazakar aday Ali Rıza Zakani

İran'da cumhurbaşkanı adayları televizyonda karşı karşıya geldi: Münazarada Türkiye örneği - 10

Emir Hüseyin Kadızadehaşimi

İran'da cumhurbaşkanı adayları televizyonda karşı karşıya geldi: Münazarada Türkiye örneği - 11

Said Celili

İran'da cumhurbaşkanı adayları televizyonda karşı karşıya geldi: Münazarada Türkiye örneği - 12
İran'da cumhurbaşkanı adayları televizyonda karşı karşıya geldi: Münazarada Türkiye örneği - 13
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