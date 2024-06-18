İran'da cumhurbaşkanı adayları televizyonda karşı karşıya geldi: Münazarada Türkiye örneği

Pezeşkiyan, "Dünyayla bağlantı kurmadan, sınırlarımızı açmadan yüzde 8'lik bir büyüme elde etmemiz mümkün değil. Yüzde 8'lik büyüme için yıllık 200 milyar dolara ihtiyacımız var, bu mevcut durumla o 200 milyarı elde etmek imkansız, dolayısıyla dünyayla iletişim kurmamız ve dünyadaki uluslararası sorunları çözmemiz gerekiyor." dedi.