İran'da Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
01.03.2026 11:27
Son Güncelleme: 01.03.2026 12:04
AA
ABD ve İsrail'in İran operasyonunda İran Dini Lideri Hamaney öldürüldü. Hamaney'in ölümünün ardından ülkede 40 günlük yas ilan edilirken halk protesto için sokağa indi.
HAMANEY'İN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN HALK SOKAĞA İNDİ
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğinin duyurulmasının ardından İran'ın birçok bölgesinde gösteriler yapıldı. İran medyasına göre, ülkenin birçok kentinde halk İran bayraklarıyla sokaklara indi.
Başkent Tahran'da İnkılap Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, ellerinde İran bayrakları ve Hamaney posterleriyle ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.
İMAM RIZA TÜRBESİ'NE SİYAH BAYRAK ÇEKİLDİ
Kum kentinde, Hz. Masume Türbesi'nde toplanan yüzlerce kişi ABD ve İsrail'e karşı protesto gösterileri düzenledi. Öte yandan Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin kubbesine siyah bayrak çekilirken bölgeye gelen İranlıların, Hamaney'in ölümü nedeniyle gözyaşı döktüğü görüldü.
40 GÜN YAS İLAN EDİLDİ
Ülkenin birçok kentinde anma ve telin gösterileri düzenlenirken, İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail'in dün düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini duyurmuştu. İran devlet televizyonu, Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğini belirterek, "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı." ifadesini kullandı. İran hükümeti de Hamaney'in hayatını kaybetmesi üzerine 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti.