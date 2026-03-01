İran'da Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi

⁠İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğinin duyurulmasının ardından İran'ın birçok bölgesinde gösteriler yapıldı. İran medyasına göre, ülkenin birçok kentinde halk İran bayraklarıyla sokaklara indi.

Başkent Tahran'da İnkılap Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, ellerinde İran bayrakları ve Hamaney posterleriyle ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.