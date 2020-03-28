İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 517'ye yükseldi(Corona virüste son durum)

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs salgını ile ülkelerin savaşı devam ediyor. Son verilere göre dünya genelinde vaka sayısı 600 bini aşarken hayatını kaybedenlerin sayısı da 28 bine dayandı. İran'da son 24 saatte yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 139 artarak, 2 bin 517'ye yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ilk kez bir hasta hayatını kaybetti. Öte yandan, ABD’de 5 dakikada sonuç veren "corona virüs test kiti" geliştirildi.

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DHA 28.03.2020 - 11:16

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip corona virüsü n (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 600 bini aştı.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 600 bin 787'ye ulaştı.

En fazla vaka görülen ülke, 104 bin 256 vakayla ABD olurken, onu 86 bin 498 vakayla İtalya takip ediyor.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 394 vaka görüldü. 65 bin 719 vakanın görüldüğü İspanya, 53 bin 340 vakanın görüldüğü Almanya, 32 bin 964 vakanın görüldüğü Fransa, 32 bin 332 vakanın görüldüğü İran, 14 bin 543 vakanın görüldüğü İngiltere, 12 bin 928 vakanın görüldüğü İsviçre vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler oldu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Salgın nedeniyle dünya genelinde 27 bin 417 kişi hayatını kaybetti.

İRAN'DA BİR GÜNDE 139 ÖLÜ İran'da son 24 saatte yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 139 artarak, 2 bin 517'ye yükseldi.

KKTC'DE İLK ÖLÜM Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ilk kez bir hasta hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören 67 yaşındaki Alman erkek turistin yaşamını yitirdiği belirtildi.



Açıklamada, hastanın aynı zamanda kronik obstruktif akciğer (KOAH) ve hipertansiyon rahatsızlığı bulunduğu kaydedildi. KKTC'de Covid-19 ilk kez 10 Mart'ta 65 yaşındaki Alman kadın turistte tespit edilmişti. Ülkede Covid-19 tespit edilen vaka sayısının 61 olduğu belirtilmişti.

ABD'DE BEŞ DAKİKADA SONUÇ VEREN KİT GELİŞTİRİLDİ Beş dakika içinde kişinin corona virüs sonucunu veren test kitinin ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA), acil kullanım izni aldığı bildirildi.

Medikal cihazlar üreticisi Abbott tarafından yapılan açıklamada, şirketin laboratuvarlarında geliştirilen “Abbott ID NOW COVID-19” olarak adlandırılan test kitinin koronavirüsün genom dizilişlerini test ederek en hızlı moleküler test sağladığı ve 5 dakika içerisinde koronavirüs sonucunu verdiği belirtildi.

Test kitinin 5 dakika içinde kişinin koronavirüs pozitif olduğunu, en geç 13 dakika içinde de negatif olduğunu test edebildiğine dikkat çekilen açıklamada, test kiti platformunun FDA'dan acil kullanım izni aldığı, yaklaşık 3 kg ağırlığında ve tost makinesi büyüklüğünde olduğu vurgulandı.

Açıklamada, koronavirüs test kitinin, salgınla mücadele için alternatif bir test teknolojisi sunduğunun belirtildiği açıklamada, kolay taşınabilirliğinden dolayı en çok ihtiyaç duyulan klinik gibi yerlerde konuşlandırabileceği vurgulandı.



Testlerin, Kovid-19 salgınının kontrolünde önemli bir aşama olmaya devam ettiğinin hatırlatıldığı açıklamada, gelecek haftadan itibaren ABD sağlık sistemi için günlük 50 bin adet üretime geçileceği belirtildi.







ABD'de corona virüs salgınında vaka sayısı 104 bin 839'a yükselirken, ülke genelinde virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı bin 711’e ulaştı. ABD YENİ WUHAN OLABİLİR Mİ?

İTALYA'DA 24 SAATTE 969 CAN KAYBI İtalya'da Covid-19 salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 969 artarak 9 bin 134'e yükseldi. İtalya'da mevcut Corona virüs vaka sayısı 66 bin 414'e ulaştı, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Covid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 86 bin 498'e yükseldi.

FRANSA BİR GÜNDE 299 KİŞİ ÖLDÜ Fransa'da yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1995'e yükseldi. Ülkede, son 24 saatte 299 kişi yaşamını yitirdi. Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının 3 bin 809 artışla 32 bin 964'e ulaştığını söyledi. Virüsü taşıyanlar arasında, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 3 bin 787'ye çıktığını aktaran Salomon, bu kişilerin yüzde 42'sinin 30 yaş altında olduğunu ifade etti.