İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 517'ye yükseldi(Corona virüste son durum)

DHA 28.03.2020 - 11:16 | Son Güncelleme : 28.03.2020 - 12:47
Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 394 vaka görüldü. 65 bin 719 vakanın görüldüğü İspanya, 53 bin 340 vakanın görüldüğü Almanya, 32 bin 964 vakanın görüldüğü Fransa, 32 bin 332 vakanın görüldüğü İran, 14 bin 543 vakanın görüldüğü İngiltere, 12 bin 928 vakanın görüldüğü İsviçre vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler oldu.
ABD'de corona virüs salgınında vaka sayısı 104 bin 839'a yükselirken, ülke genelinde virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı bin 711’e ulaştı.
İtalya'da Covid-19 salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 969 artarak 9 bin 134'e yükseldi.
İtalya'da mevcut Corona virüs vaka sayısı 66 bin 414'e ulaştı, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Covid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 86 bin 498'e yükseldi.
Fransa'da yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1995'e yükseldi. Ülkede, son 24 saatte 299 kişi yaşamını yitirdi.
Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının 3 bin 809 artışla 32 bin 964'e ulaştığını söyledi.
Virüsü taşıyanlar arasında, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 3 bin 787'ye çıktığını aktaran Salomon, bu kişilerin yüzde 42'sinin 30 yaş altında olduğunu ifade etti.