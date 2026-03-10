İran’da kara yağmur başladı, DSÖ alarm verdi

DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, Cenevre’de düzenlenen basın toplantısında “kara yağmurun” ciddi risk taşıdığını söyledi. Lindmeier, “Kara yağmur ve beraberinde gelen asidik yağış, özellikle solunum sistemi açısından nüfus için gerçek bir tehlike oluşturuyor.” dedi.

DSÖ'DEN EVDE KALMA ÇAĞRISI

İranlı yetkililer, vatandaşlara mümkün olduğunca evlerinde kalmaları yönünde tavsiyede bulunmuştu.

DSÖ de bu uyarıyı destekledi. Lindmeier, petrol depoları ve rafinerilerde çıkan yangınların hava kalitesini ciddi şekilde bozduğunu belirterek insanların kapalı alanlarda kalmasının doğru bir önlem olduğunu söyledi.