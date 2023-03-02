İran'da kız öğrencilerin toplu zehirlenme vakaları: 11 okulda 400'den fazla öğrenci daha zehirlendi

İran'da Kasım ayından bu yana 2 binden fazla kız öğrenci zehirlendi. Öğrenciler solunum problemleri, mide bulantısı, baş dönmesi ve yorgunluk problemleri yaşarken bazıları hastaneden tedavi ediliyor. Pek çok İranlı zehirlenmelerin kız okullarını kapatmaya zorlamak için kasıtlı bir girişim olduğundan şüpheleniyor.İran’ın çeşitli şehirlerindeki okullarda yaklaşık 3 aydır görülen toplu zehirlenme vakalarıyla ilgili araştırmalar sürerken Erdebil eyaletinde 400'den fazla öğrencinin daha zehirlendiği açıklandı.

İran'da kız öğrencilerin toplu zehirlenme vakaları: 11 okulda 400'den fazla öğrenci daha zehirlendi - 1

“Asriran” internet sitenin haberine göre, Erdebil Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Ali Muhammediyan dün eyaletteki 11 okulda 400’den fazla kız öğrencinin zehirlendiğini belirtti.

İran'da kız öğrencilerin toplu zehirlenme vakaları: 11 okulda 400'den fazla öğrenci daha zehirlendi - 2

Muhammediyan, 302 öğrencinin birkaç saat içinde ilk tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, 100 öğrencinin ise müşahede altında tutulduğunu aktardı.

İran'da kız öğrencilerin toplu zehirlenme vakaları: 11 okulda 400'den fazla öğrenci daha zehirlendi - 3

Öğrencilerin durumlarının iyi olduğunu kaydeden Muhammediyan, gerekli müdahalenin yanı sıra tetkiklerin de yapıldığını ve detaylı bilginin daha sonra kamuoyu ile paylaşılacağını sözlerine ekledi.

İran'da kız öğrencilerin toplu zehirlenme vakaları: 11 okulda 400'den fazla öğrenci daha zehirlendi - 4

İÇİŞLERİ BAKANI GÖREVLENDİRİLDİ

İran'da 30 Kasım 2022'den bu yana okullardaki toplu zehirlenme vakaları dikkati çekiyor. Kum, Loristan, Tahran, Erdebil, Kirmanşah, Simnan, Mazenderan, Çaharmahal ve Bahtiyari, Elborz ve Rezevi Horasan eyaletlerinde 3 ayda yaklaşık 2 bin öğrencinin zehirlendiği tahmin ediliyor.

İran'da kız öğrencilerin toplu zehirlenme vakaları: 11 okulda 400'den fazla öğrenci daha zehirlendi - 5

Tahran’da dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında şüpheli zehirlenme olaylarını araştırmak üzere İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi görevlendirildiği bildirilmişti.

İran'da kız öğrencilerin toplu zehirlenme vakaları: 11 okulda 400'den fazla öğrenci daha zehirlendi - 6

Meclis Eğitim, Araştırma ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Alirıza Monadi Sefidan ise, "Yapılan takip ve test sonuçlarına göre, okullarda kullanılan zehirde N2 (diazot) gazının bulunduğu tespit edildi." açıklamasında bulunmuştu.

İran'da kız öğrencilerin toplu zehirlenme vakaları: 11 okulda 400'den fazla öğrenci daha zehirlendi - 7

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