İran'da kömür madeninde patlama: En az 51 kişi öldü

KÖMÜR İHRACATININ YÜZDE 76'SINI KARŞILIYOR

Güney Horasan Eyaleti Valisi Ali Akbar Rahimi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, “Ülkenin kömür ihtiyacının yüzde 76'sı bu bölgeden sağlanıyor ve Madanjoo şirketi de dahil olmak üzere bölgede yaklaşık 8 ila 10 büyük şirket çalışıyor” dedi.