İran'da kömür madeninde patlama: En az 51 kişi öldü
İran'ın doğusundaki Güney Horasan kentindeki kömür madeninde metan gazı nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada en az 51 madenci yaşamını yitirirken 17'si ise yaralandı. Metan yoğunluğunun yüksek olduğu bloklarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Patlamanın ardından açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, kurbanların ailelerine başsağlığı dileklerinde bulundu.
METAN GAZI PATLAMASI
İran devlet medyası, İran'ın Güney Horasan Eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen gaz patlamasında en az 51 kişinin öldüğünü ve 17 kişinin yaralandığını duyurdu.
Devlet medyası, kazanın Madanjoo şirketi tarafından işletilen madenin B ve C bloklarında meydana gelen metan gazı patlamasından kaynaklandığını aktardı.
İran'da patlamanın yaşandığı eyaleti kapsayan 3 günlük yas ilan edildi.