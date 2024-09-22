İran'da kömür madeninde patlama: En az 52 kişi öldü

İran'ın doğusundaki Güney Horasan kentindeki kömür madeninde metan gazı nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada en az 52 madenci yaşamını yitirirken 20'si ise yaralandı. Metan yoğunluğunun yüksek olduğu bloklarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Patlamanın ardından açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, kurbanların ailelerine başsağlığı dileklerinde bulundu.

İran'da kömür madeninde patlama: En az 52 kişi öldü - 1

METAN GAZI PATLAMASI

İran devlet medyası, İran'ın Güney Horasan Eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen gaz patlamasında en az 52 kişinin öldüğünü ve 20 kişinin yaralandığını duyurdu.

Devlet medyası, kazanın Madanjoo şirketi tarafından işletilen madenin B ve C bloklarında meydana gelen metan gazı patlamasından kaynaklandığını akatrdı.

DÜNYA HABERLERİ

İran'da kömür madeninde patlama: En az 52 kişi öldü - 2

KÖMÜR İHRACATININ YÜZDE 76'SINI KARŞILIYOR

Güney Horasan Eyaleti Valisi Ali Akbar Rahimi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, “Ülkenin kömür ihtiyacının yüzde 76'sı bu bölgeden sağlanıyor ve Madanjoo şirketi de dahil olmak üzere bölgede yaklaşık 8 ila 10 büyük şirket çalışıyor” dedi.

İran'da kömür madeninde patlama: En az 52 kişi öldü - 3

BLOKTAKİ 47 İŞÇİDEN 30'U ÖLDÜ

B bloktaki kurtarma operasyonunun tamamlandığı açıklandı. Rahimi daha önce yaptığı açıklamada, blokta bulunan 47 işçiden 30'unun öldüğünü ve 17'sinin yaralandığını bildirmişti

İran'da kömür madeninde patlama: En az 52 kişi öldü - 4

KURTARMA OPERASYONU DEVAM EDİYOR

C bloğunda kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Bloktaki metan yoğunluğunun yüksek olduğu ve kurtarma operasyonunun yaklaşık 3-4 saat süreceği belirtildi.

Patlamanın cumartesi günü saat 21.00'de meydana geldiği aktarıldı.

İran'da kömür madeninde patlama: En az 52 kişi öldü - 5

PEZEŞKİYAN'DAN İLK AÇIKLAMA

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, kurbanların ailelerine başsağlığı diledi. Pezeşkiyan, "Bakanlarla konuştum ve olayı takip etmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

İran'da kömür madeninde patlama: En az 52 kişi öldü - 6
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