İran'da kuraklık hurma bahçelerini de vurdu
Anadolu Ajansı
İran'da kuraklık nedeniyle hurma ağaçlarından elde edilen hasılatın düşmesi özellikle güneydeki köylülerin geçim kaynaklarını zora soktu. Kirman eyaletinde binlerce hektarlık alana yayılan hurma ağaçlarının, kilometreler boyunca üst üste devrilmesi kuraklığın ulaştığı boyutun ciddiyetini gösteriyor.
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1İran'ın uzun zamandır karşı karşıya kaldığı kuraklık, ülkenin önemli gelir kaynaklarından hurma ağaçlarını da vurdu.
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2Kirman başta olmak üzere güneydeki eyaletlerde özellikle kırsal kesimde yaşayan halkın en temel geçim kapısı olan hurma sektörü, ülkenin neredeyse tamamında etkili olan kuraklık nedeniyle zor günler geçiriyor.
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3Bölgenin meşhur hurma bahçeleri tanınmaz hale gelirken, geçimini buradan sağlayan köylüler de şehirlere göç etmek zorunda kalıyor.
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İÇLER ACISI GÖRÜNTÜLERKirman eyaletinin güneyindeki Kale Genc kentinde kuruyan hurma ağaçlarının görüntüsü tam anlamıyla içler acısı.
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5Bölgede 117 bin hektarlık alana yayılan ağaçların, kilometreler boyunca üst üste devrilmesi kuraklığın ulaştığı boyutun ciddiyetini gösteriyor.
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6Kuraklık nedeniyle hurma ağaçlarından elde edilen hasılatın düşmesi özellikle güneydeki köylülerin geçim kaynaklarını zora soktu.
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7İranlı yetkililer, ülkedeki hurma üretiminin ana merkezi olarak kabul edilen bölgede, geçimlerini hurmadan sağlayan köylülerin, kuraklık nedeniyle yerlerinden göç etmek zorunda kaldığını belirtiyor.
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İRAN'IN BAŞLICA SORUNLARINDAN BİRİ KURAKLIKİran'da kuraklık, su kaynaklarının yetersizliği ve hava kirliliği, ülkenin temel sorunlarının başında yer alıyor.
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9İran Ulusal Kuraklık ve Meteoroloji Kriz Yönetimi Merkezi Başkanı Şahruh Fatih, şubat ayında yaptığı açıklamada kuraklığın, ülkenin yüzde 97'sini etkisi altına aldığını ve bu sorunun tüm bölgelerde görüldüğünü bildirmişti.
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10Özellikle Huzistan, İlam, Buşehr, Kohgiluye ve Buyer Ahmed, Fars, Sistan-Beluçistan, Güney Horasan, Kuzey Horasan, Horasanı Rezevi, İsfahan, Merkezi ve Zencan eyaletlerinde kuraklığın aşırı boyutlarda olduğunu aktaran Fatih, bu soruna karşı mücadele imkanının olmadığını ancak su israfının azaltılmasıyla hafifletilebileceğini ifade etmişti.
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11Ülkede uzun yıllardır devam eden kuraklık nedeniyle Urumiye Gölü kurumuş, su kaynakları ihtiyaçları karşılayamaz hale gelmişti.
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