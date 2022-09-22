İran'da Mahsa Amini gösterileri birçok kente sıçradı

İran'da başörtüsü kurallarına uygun örtünmediği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolar devam ediyor.. İranlı yetkililer şimdiye kadar 3 kişinin öldüğünü doğruladı. Ancak ölü sayısının açıklananın çok üstünde olduğundan endişe ediliyor.

İran'da Mahsa Amini gösterileri birçok kente sıçradı - 1

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini isimli genç kadının gözaltında ölümü sonrası büyüyen öfke sokağa taştı

İran'da Mahsa Amini gösterileri birçok kente sıçradı - 2

Güvenlik güçleri protestoları kontrol etmekte zorlanıyor. Sıklıkla göstericilere sert şekilde müdahale ediyor.

İran'da Mahsa Amini gösterileri birçok kente sıçradı - 3

Hatta zaman zaman güvenlik güçlerinin gerçek mermilerle göstericilere ateş ettiği iddiaları da var. O iddiaları destekler nitelikte görüntüler de kameralara yansıdı. Olaylarda ölenler ve yaralananlar da var

İran'da Mahsa Amini gösterileri birçok kente sıçradı - 4

İran resmi haber ajansı, başkent Tahran'ın da aralarında olduğu Kerec, Tebriz, Meşhed, Kiş, Kirman gibi 10'un üzerinde kente gösterilerin sıçradığını duyurdu.

İran'da Mahsa Amini gösterileri birçok kente sıçradı - 5

Düzenlenen gösterilerde eylemciler, sokaklardaki çöp konteynerlerini ateşe vererek, rejim karşıtı sloganlar attı.

İran'da Mahsa Amini gösterileri birçok kente sıçradı - 6

Motosikletli devriyelerle olay yerine gelen polis ve rejim yanlısı Besic üyelerinin cop ve biber gazı kullanarak protestocuları dağıttığı ve birçok kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

İran'da Mahsa Amini gösterileri birçok kente sıçradı - 7

Tahran'da da eylemler gece yarısına kadar sürdü.

İran'da Mahsa Amini gösterileri birçok kente sıçradı - 8

Sosyal medyadaysa Mahsa Amini etiketiyle milyonlarca paylaşım yapıldı.

Amini için yapılan illustrasyonlar ve foto montajlar dikkat çekiyor.

İran'da Mahsa Amini gösterileri birçok kente sıçradı - 9

Belçikalı sanatçı Edith Dekyndt'in saçtan yapılmış bayrak çalışması da en çok paylaşılan görsellerden biri oldu.

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