İran'da Mahsa Amini'nin ardından Nika Shakarami adlı 16 yaşındaki genç kızın ölümü öfke yarattı: Kafatası ezildi, cesedi çalındı

Güvenlik güçlerinin gözaltı işlemlerine son vermesini talep eden öğrenciler, yönetim karşıtı sloganlar atarak gözaltına alınan arkadaşlarına destek verdi.

Tahran, Beheşti, Terbiyet Müderis, Bircend, Bilim ve Teknoloji, Babul Noşirevan, Zencan Tıp Bilimleri, Gilan Tıp ve Zehra üniversiteleri başta olmak üzere ülkedeki birçok üniversitede eylemler düzenlenirken, bazı öğretim üyelerinin de gösterilere katılarak gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakılmasını istediği görüldü.