İran'da ne ilk ne de son, işte suikastle ölen İran liderleri

Ali Hamaney, İran İslam Devrimi'yle birlikte ülkenin kontrolünü ele alan Ayetullah Humeyni'nin yakın çevresinde yer alıyordu. 1981'de o dönem cumhurbaşkanı adayı olan Hamaney, 1981'de camide konuşma yaparken suikast girişimine uğradı. Patlamada ağır yaralanan Hamaney'in sağ kolu felçli kaldı. 42 yaşında cumhurbaşkanı olan Hamaney, Humeyni'nin 1989'daki ölümünün ardından ülkenin yeni dini lideri oldu.

Rejim içinde silik bir isim olarak bilinse de güç merdivenlerini hızla tırmanan Hamaney her dönemde son sözü söyleyen güçlü bir lider haline geldi.

Ali Hamaney döneminde Ortadoğu savaşlara ve büyük altüst oluşlara sahne oldu. Ekonomik problemler ve kitlesel protestolarla sarsıntılı günleri eksik olmayan İran'da, Hamaney'in sonunu getiren ABD-İsrail saldırılarının fitili 7 Ekim saldırılarıyla ateşlendi. İsrail'in 7 Ekim'den sonra Gazze Savaşı'nı tırmandırması ve işgaliyle tırmanan gerginlik İran'ın desteklediği Hizbullah ve Hamas'la beraber doruk noktasına ulaşmıştı. İran ile İsrail arasındaki gerginlik 2024 yılında karşılıklı füze atışlarıyla çatışmaya dönüşmüş, 2025 yılında da bu kez ABD devreye girerek İran'a hava harekatında bulunmuştu.

İran'ın nükleer programı yıllardır ABD ve İsrail için problem teşkil ederken, ABD ve İran bir anlaşma için müzakerelere başlamıştı. 2026 yılı başında İran'daki rejim karşıtı protestolara güvenlik güçlerinin sert müdahalesi ABD tarafından tepkiyle karşılanmış, ABD Başkanı Trump, İran'a müdahale tehditlerinde bulunmuştu.

Tehditler ve gerilimlerle geçen 2 ayın ardından ABD ve İsrail operasyon düğmesine basarak İran'a saldırdı. Hava saldırılarında konutu füzelerle vurulan Hamaney'in hayatını kaybettiği açıklandı.