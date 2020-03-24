İran'da ölü sayısı artıyor (Corona virüs salgınında son durum)

CENTCOM'DA CORONA VİRÜS YAYILIYOR

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) ikinci bir çalışanında yeni tip corona virüs tespit edildiği bildirildi.

Çalışanın bu ayın başında Washington'a seyahat ettiği de kaydedildi.

Komutanlığın daha önce bir çalışanında daha yeni tip corona virüs tespit edilmişti.



CENTCOM, ABD'nin, Suriye, Afganistan ve Irak dahil Orta Doğu'daki askeri faaliyetlerini yönetiyor.