İran'da öne çıkan lider adayı: Mücteba Hamaney

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in saldırılarıyla öldürülmesinin ardından İran rejiminde yeni dini lider kim olacak sorusu gündemde. Uzmanlar Meclisi yeni liderin seçiminin yakın olduğunu söylemesiyle beraber öne çıkan isimlerin başında ölen Ali Hamaney'in 56 yaşındaki oğlu Mücteba Hamaney geliyor. Hamaney'in 6 çocuğundan biri olan Mücteba Hamaney, Şiiliğin önemli kenti Kum'da dini eğitim aldı.

İran Uzmanlar Meclisi üyesi Ayetullah Ahmed Hatemi, yeni lideri belirleyecek sürecin sonuca yaklaşıldığını ve kararın kısa süre içinde ilan edileceğini duyururken, Devrim Muhafızları ile kurduğu derin bağlar Mücteba Hamaney'i ülkenin en kilit figürü haline getirdi.

Resmi bir hükümet görevi bulunmamasına rağmen yıllardır babasının yanında rejim içinde büyük nüfuz kazanan Mücteba Hamaney, uzmanlar tarafından halihazırda bir "mini dini lider" olarak tanımlanıyor. 1969 Meşhed doğumlu olan ve gençliğinde İran-Irak Savaşı'nda da yer alan Hamaney'in özellikle Devrim Muhafızları'nın radikal genç kuşağı üzerinde güçlü bir desteğe sahip olduğu belirtiliyor. 2019 yılında ABD tarafından yaptırım listesine alınan Hamaney, Besiç milisleri ve Kudüs Gücü ile yürüttüğü yakın çalışma sayesinde devletin güvenlik ve siyaset mekanizmalarında perde arkasındaki en etkili isim olarak biliniyor.