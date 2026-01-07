İran'da protestocular sokaklara Trump'ın ismini vermeye başladı

Tahran yönetimi ekonomik kriz kaynaklı protestoları durdurmak için halka aylık 7 dolar ödeme yapmayı önerdi.

Hükümet sözcüsü Fatameh Mohajerani, hane halkının alım gücünü korumayı ve enflasyonu düşürmeyi hedeflediklerini belirtti. Fakat asgari düzeyde geçim için gerekli olan 200 dolardan sonra 7 doların çok fazla etki yapmayacağı yorumları yapılıyor.

Yardım kararına rağmen, İran Merkez Bankası'ndan protestoları alevlendirebilecek bir adım geldi. İranlı ithalatçı ve üreticilere sübvansiyonlu verilen döviz kurunda sübvansiyon oranının aşağı çekilmesi kararı verildi. Bu durumun ürün fiyatlarına hemen yansıması beklenirken, ekonomik nedenlerle patlak veren olayları daha da büyütebileceği belirtiliyor.

1979 İran İslam Devrimi öncesinde 70 İran Riyali 1 Dolar ederken daha sonra riyalin değeri giderek düşmüştü. 2015'teki nükleer anlaşma döneminde 32 bin riyal 1 Dolar ederken, olayların büyümesi ve hükümetin ekonomik kararlarıyla 1 Dolar'ın İran Riyali olarak karşılığı 1 milyon 460 bin olarak belirtiliyor. Riyal'in değer kaybı kurdaki sübvansiyonun azaltılmasıyla daha da hızlanabilir.