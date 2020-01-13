İran'da protestoculara müdahale (Protestoculara ateş açıldı iddiası)

Trump "Yaptırımlar ve protestoların İran'ı dizginlediğini ve müzakereye zorlayacağını" yazdı. Mesajının devamında "Aslında müzakere edip etmemeleri umrumda değil" diyen ABD Başkanı "Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyin" diye yazdı.