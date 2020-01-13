İran'da protestoculara müdahale (Protestoculara ateş açıldı iddiası)

İran'da gerginlik tırmanıyor. Tahran'da protestocuların üzerine ateş açıldığı iddia edildi. Ukrayna havayollarına ait yolcu uçağının vurularak düşürülmesinin ardından ülkede başlayan protestolar devam ediyor.
Tahran'daki üniversiteler önünde toplanan kalabalık, Azadi Meydanı’na yürüdü.
Protestocular dini lider Ayetullah Ali Hamaney karşıtı sloganlar attı.
Güvenlik güçlerinin gözyaşartıcı gazla müdahale ettiği olaylarda yaralananlar oldu.
İran polisinin gerçek mermiler de kullandığı iddia ediliyor. Sosyal medyada araçtan inen silahlı kişiler ve daha sonrasında silahla yaralanmış bir kadının görüntüleri yayınlandı.
İran polisi ise ateş açıldığı iddialarını redderedek "Olaylar kontrol altında" açıklaması yaptı.
İran'daki protestoculara destek veren ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından farsça yeni bir mesaj paylaştı.
Trump "Yaptırımlar ve protestoların İran'ı dizginlediğini ve müzakereye zorlayacağını" yazdı. Mesajının devamında "Aslında müzakere edip etmemeleri umrumda değil" diyen ABD Başkanı "Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyin" diye yazdı.
Tahran'dan kalkan Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağı İran'a ait füzelerle vurularak düşürülmüştü. 176 kişinin öldüğü olayı önce örtbas etmeye çalışan Tahran yönetimi, yolcu uçağının "yanlışlıkla" vurulduğu açıklaması yapmıştı.