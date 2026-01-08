İran'da protestolar 12. gününde tüm ülkeye yayıldı. İnternetin fişi çekildi
08.01.2026 11:09
Son Güncelleme: 08.01.2026 20:46
AA, AFP, Reuters
İran'da protestolar 12. gününde devam ediyor. 38 kişi hayatını kaybederken 2 bin 200 gösterici gözaltına alındı. Reuters, tüm ülkede internet kesintisi yaşandığı duyurdu.
İran sokaklarında sular durulmuyor. İran'da yüksek enflasyon ve İran Riyali'nin rekor değer kaybıyla halkın sokaklara inmesiyle başlayan protestolar 12. gününe girdi. Göstericiler ve güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda ölenlerin sayısı 45'e yükseldi.
TÜM EYALETLERE YAYILDI
Olaylar ülkedeki 31 eyaletin tümüne yayılırken yaralananların sayısının 2 bin 217 olduğu açıklandı. Yaralanma vakalarının çoğunluğunu güvenlik güçlerinin plastik mermi ateşinin oluşturduğu belirtiliyor.
İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan silahlı yağmacılarla barışçıl göstericiler arasında ayrım yapılması gerektiğini söyledi. Pezeşkiyan'ın ayrıca güvenlik güçlerine aşırı sert müdahale edilmemesi yönünde emir verdiği belirtildi.
PROTESTOCULAR BAYRAĞI İNDİRİP YIRTTI
"DÜŞMANA YARDIM EDENE MÜSAMAHA YOK"
İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei protestolara dair açıklama yaptı. ABD ve İsrail'i ülkede kaos yaratmakla suçlayan Ejei, göstericileri de eleştirdi. "İslam Cumhuriyeti'ne karşı düşmana yardım edenlere müsamaha gösterilmeyecek" dedi.
İran'ın dini lideri Ali Hamaney de "düşmana teslim olmayacağız" ifadelerini kullandı.
"DÜŞMAN PROTESTOLARA MÜDAHALE ETMEMELİ".
ABD Başkanı Donald Trump, 4 Ocak Pazar günü konuşmuş ve İran için, "Geçmişte olduğu gibi insanları öldürmeye başlarlarsa ABD'nin çok sert yanıtıyla karşılaşacaklar" ifadelerini kullanmıştı.
Trump'ın bu sözlerine İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Emir Hatemi'dan yanıt geldi. Hatemi, İran'ı hedef alan “söylemler” nedeniyle "gerekirse önleyici saldırı" yapılabileceğini belirtti. "Düşman, İran halkının protestolarına müdahale etmemelidir." ifadelerini kullandı.
DİJİTAL KARARTMA
Reuters haber ajansı tüm ülkede internet kesintileri yaşandığını duyurdu.
İnternet izleme grubu Netblocks'a dayandırılarak paylaşılan habere göre ülkede dijital bir karartma uygulanmaya başlandı.