İran'da protestolar 12. gününde tüm ülkeye yayıldı. İnternetin fişi çekildi

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Ocak Pazar günü konuşmuş ve İran için, "Geçmişte olduğu gibi insanları öldürmeye başlarlarsa ABD'nin çok sert yanıtıyla karşılaşacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın bu sözlerine İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Emir Hatemi'dan yanıt geldi. Hatemi, İran'ı hedef alan “söylemler” nedeniyle "gerekirse önleyici saldırı" yapılabileceğini belirtti. "Düşman, İran halkının protestolarına müdahale etmemelidir." ifadelerini kullandı.