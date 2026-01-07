İran'da protestolar devam ediyor. Ülke genelinde 31 eyaletin 27'sine yayıldı
İran'da yönetim karşıtı protestolar devam ediyor. Şimdiye kadar 35 kişi hayatını kaybederken, bin 200'den fazla kişi de yaralandı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise protestoları halkın yönetimi eline alması için kritik bir eşik olarak değerlendirdi.
İran'da ülke geneline yayılan protesto gösterileri devam ediyor.
Amerikan merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı verilerine göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 35 oldu.
Bin 200'den fazla kişi ise yaralandı.
31 EYALETİN 27'SİNE YAYILDI
İran Devrim Muhafızları'na yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı, 250 polis ve 45 Devrim Muhafızı üyesinin yaralandığını duyurdu.
28 Aralık'ta başlayan yönetim karşıtı protestolar, 31 eyaletin 27'sine yayıldı.
TAHRAN YÖNETİMİNDEN AYLIK 7 DOLAR TEKLİFİ
Tahran yönetimi ekonomik kriz kaynaklı protestoları durdurmak için halka aylık 7 dolar ödeme yapmayı önerdi.
Hükümet sözcüsü Fatameh Mohajerani, hane halkının alım gücünü korumayı ve enflasyonu düşürmeyi hedeflediklerini belirtti.
Ancak asgari düzeyde geçim için gerekli olan 200 dolardan sonra 7 doların çok fazla etki yapmayacağı yorumları yapılıyor.
NETANYAHU'DAN İRAN'A MESAJ
İsrail medyasına göre Başbakan Benyamin Netanyahu Moskova üzerinden Tahran'a mesaj gönderdi.
Rus lider Vladimir Putin'i arayan Netanyahu, İsrail'in savaşa devam etmek istemediğini iletti.
Putin Ekim'de Rus TASS haber ajansındaki röportajında İsrail yönetiminden İran'la gerilimin tırmanmaması yönünde sinyaller aldıklarını aktarmıştı.
Netanyahu ise dün İran'ı bir kez daha uyardı. "Eğer saldırıya uğrarsak, sonuçları ağır olur" mesajını verdi.
"İRAN HALKININ KADERİNİ KENDİ ELLERİNE ALACAĞI BİR ANDA OLABİLİRİZ"
İsrailli Başbakan, İran'ın balistik füze ve nükleer silah programını yeniden başlatmasına izin vermeyeceklerini aktardı.
Netanyahu İran genelindeki protestolara ilişkin de "İran halkının kaderini kendi ellerine alacağı belirleyici bir anda bulunuyor olabiliriz." dedi.