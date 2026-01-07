İran'da protestolar devam ediyor. Ülke genelinde 31 eyaletin 27'sine yayıldı

İran'da yönetim karşıtı protestolar devam ediyor. Şimdiye kadar 35 kişi hayatını kaybederken, bin 200'den fazla kişi de yaralandı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise protestoları halkın yönetimi eline alması için kritik bir eşik olarak değerlendirdi.