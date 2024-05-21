İranlılar Tebriz'de Reisi'yi anıyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindekiler, önceki gün helikopter kazasında yaşamını yitirdi. Reisi'nin bulunduğu helikopter sis, rüzgar ve şiddetli yağış gibi zorlu hava koşulları nedeniyle Doğu Azerbaycan eyaletinde dağlık arazide kaza yapmıştı. İranlılar dün başladıkları anma törenlerine bugün Tebriz kentinde devam ediyor. Cenazeler perşembe günü Meşhed'de toprağa verilecek.

İranlılar Tebriz'de Reisi'yi anıyor - 1

İran' da binlerce kişi, helikopeter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve diğer liderleri anmak için Tebriz'de toplandı.

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İranlılar Tebriz'de Reisi'yi anıyor - 2

Düzenlenen törende, naaşların bulunduğu aracın etrafında toplanan İranlılar, cenazelerin üzerine çiçekler attı.

Cenazeler daha sonra Reisi'nin öğrencilik yıllarını geçirdiği Kum kentine, oradan da başkent Tahran'a götürülecek.

Kum, İran İslam Devrimi'nin temellerinin atıldığı kent olarak sembolik bir anlam taşıyor.

İranlılar Tebriz'de Reisi'yi anıyor - 3

Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopter ülkenin Kuzey Batısında yer alan "Doğu Azerbaycan eyaleti" sınırları içinde düşmüştü.

Helikopterin düşme nedeniyle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmazken, kazaya ilkişkin soruşturma başlatıldı.

İranlılar Tebriz'de Reisi'yi anıyor - 4

Helikopterde Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ile Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de bulunduğu açıklanmıştı.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ülkede beş günlük yas ilan etti. 

İranlılar Tebriz'de Reisi'yi anıyor - 5

Cenazelerin yarın Tahran'daki büyük törenin ardından perşembe günü Meşhed'de toprağa verilmesi bekleniyor.

İranlılar Tebriz'de Reisi'yi anıyor - 6
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