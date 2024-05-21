İranlılar Tebriz'de Reisi'yi anıyor
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindekiler, önceki gün helikopter kazasında yaşamını yitirdi. Reisi'nin bulunduğu helikopter sis, rüzgar ve şiddetli yağış gibi zorlu hava koşulları nedeniyle Doğu Azerbaycan eyaletinde dağlık arazide kaza yapmıştı. İranlılar dün başladıkları anma törenlerine bugün Tebriz kentinde devam ediyor. Cenazeler perşembe günü Meşhed'de toprağa verilecek.
İran' da binlerce kişi, helikopeter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve diğer liderleri anmak için Tebriz'de toplandı.