İran'da şaşırtan görüntü: Sokaklar Erdoğan posterleriyle donatıldı

İran'ın Türk nüfusunun yoğun şehirlerinden Tebriz'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in posterleri sokakları doldurdu. Posterlerde, "Şam Fatihi Erdoğan" ve "Karabağ Kahramanı Aliyev" ifadeleri yer aldı.

İran'da şaşırtan görüntü: Sokaklar Erdoğan posterleriyle donatıldı - 1

SURİYE'DE ESAD REJİMİ ÇÖKTÜ

Suriye'de Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) önderliğindeki rejim karşıtı gruplar, başlattıkları yıldırım harekatıyla 12 gün içerisinde başkent Şam'ı ele geçirdi.

Muhaliflerin ilerlemesi sonucunda 13 yıllık iç savaş sona ererken, devrilen devlet başkanı Beşar Esad da ülkesini terk ederek Rusya'ya kaçtı.

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İran'da şaşırtan görüntü: Sokaklar Erdoğan posterleriyle donatıldı - 2

İRAN'DA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Esad'ın devrilmesinin ardından başlayan yeniden inşa sürecinde ise Türkiye, Suriye'deki yeni yönetimle temaslarını sürdürerek bölgedeki en önemli aktör konumunda.

Suriye'deki gelişmelerin ardından Beşar Esad'ın en yakın müttefiklerinden biri olan İran'ın Tebriz şehrinde dikkat çeken görüntüler kaydedildi.

İran'da şaşırtan görüntü: Sokaklar Erdoğan posterleriyle donatıldı - 3

SOKAKLAR POSTERLERLE DOLDU

Türk nüfusunun yoğun olduğu şehirde, sokaklar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in posterleri ile doldu.

İran'da şaşırtan görüntü: Sokaklar Erdoğan posterleriyle donatıldı - 4

"ŞAM FATİHİ ERDOĞAN"

Afişlerde, "Şam Fatihi Erdoğan" ve "Karabağ Kahramanı Aliyev" ifadelerine yer verilmesi dikkat çekti.

İran'da şaşırtan görüntü: Sokaklar Erdoğan posterleriyle donatıldı - 5

HASAN AMELİ'YE TEPKİ Mİ?

Söz konusu afişlerin İran Lideri Hamaney'in Erdebil Temsilcisi Hasan Ameli'nin sözleri üzerine yapıldığı iddia edildi. Ameli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'ye karşı tepki çeken açıklamalar yapmıştı.

İran'da şaşırtan görüntü: Sokaklar Erdoğan posterleriyle donatıldı - 6

Ameli'nin açıklamalarına tepki gösteren Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İran dini lideri Hamaney’in Erdebil Temsilcisi Ameli’nin defalarca Azerbaycan’a ve kendisine karşı hakaret içeren beyanlarda bulunduğunu hatırlatarak "Onu atayanın kim olduğunu iyi biliyoruz. O bunu destekliyor mu? En azından görevinden alınmalı ve özür dilemelidir" diyerek tepkisini gösterdi.

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