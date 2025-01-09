İran'da şaşırtan görüntü: Sokaklar Erdoğan posterleriyle donatıldı

Ameli'nin açıklamalarına tepki gösteren Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İran dini lideri Hamaney’in Erdebil Temsilcisi Ameli’nin defalarca Azerbaycan’a ve kendisine karşı hakaret içeren beyanlarda bulunduğunu hatırlatarak "Onu atayanın kim olduğunu iyi biliyoruz. O bunu destekliyor mu? En azından görevinden alınmalı ve özür dilemelidir" diyerek tepkisini gösterdi.