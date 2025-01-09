İran'da şaşırtan görüntü: Sokaklar Erdoğan posterleriyle donatıldı
İran'ın Türk nüfusunun yoğun şehirlerinden Tebriz'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in posterleri sokakları doldurdu. Posterlerde, "Şam Fatihi Erdoğan" ve "Karabağ Kahramanı Aliyev" ifadeleri yer aldı.
SURİYE'DE ESAD REJİMİ ÇÖKTÜ
Suriye'de Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) önderliğindeki rejim karşıtı gruplar, başlattıkları yıldırım harekatıyla 12 gün içerisinde başkent Şam'ı ele geçirdi.
Muhaliflerin ilerlemesi sonucunda 13 yıllık iç savaş sona ererken, devrilen devlet başkanı Beşar Esad da ülkesini terk ederek Rusya'ya kaçtı.