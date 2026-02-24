İran'da savaş mı anlaşma mı? Trump'ın önündeki 3 seçenek

ABD Başkanı Donald Trump, Irak Savaşı’nın başlangıcından bu yana en büyük Amerikan askeri konuşlandırmasını Ortadoğu'ya gönderdi. ABD Başkanı, bu yığınağın ardından İran konusunda kritik bir kararın eşiğinde bulunuyor.

Bölgeye iki uçak gemisi, onlarca savaş gemisi ve yüzlerce savaş uçağı konuşlandırılırken, Trump’ın önünde üç temel seçenek olduğu belirtiliyor. Diplomasiye zaman tanımak, sınırlı bir askeri saldırı düzenlemek ya da İran rejimini hedef alan daha geniş kapsamlı bir operasyon başlatmak.

Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, İran’la olası bir savaşa ilişkin yazılanların “yanlış ve kasıtlı” olduğunu savundu.

ABD lideri, "Kararı verecek olan benim. Anlaşma yapmayı tercih ederim ancak anlaşma olmazsa o ülke ve ne yazık ki halkı için çok kötü bir gün olur.” ifadelerini kullandı.

Peki masadaki bu üç seçenek neler?