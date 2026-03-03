İran'da savaşı Tahranlılar anlattı. "Sanki sığınak delici bombalar yağıyor"

Bir Tahran sakini olan Kamran, “Bu gece saldırılar daha da büyük. Sanki sığınak delici bombalar kullanılıyor. Patlama üzerine patlama oluyor.” ifadelerini kullandı.

Normalde yoğun trafiği ve canlı sosyal hayatıyla bilinen Tahran’da sokakların büyük ölçüde boş olduğu aktarıldı. Marketler, eczaneler ve birçok iş yeri kapandı.

Şehirden ayrılmak isteyenler kuzeye, Hazar Denizi kıyılarına ve dağlık bölgelere yöneldi. Ancak bazı vatandaşların ayrılacak yer bulamadığı ya da kentten çıkamadığı belirtildi. Şehir içi yolların boş olmasına karşın, Tahran’dan çıkış güzergahlarında uzun araç kuyrukları oluştuğu kaydedildi.