İran'da seçim: Halk yeni cumhurbaşkanından ne bekliyor?

Ancak 40 yaşında bir berber olan Rashed, Pezeşkiyan'ın kazanmasının "önemli olmadığını" söyledi ve "durumun daha da kötüye gideceğine" inandığını belirtti.

Siyasi analist ve gazeteci Maziar Khosravi, yeni cumhurbaşkanının İran'daki "sorunlara hemen bir çözüm vaat etmediğini" söyleyerek, "İnsanlar ona oy verdi çünkü onun yaklaşımının mevcut hükümetten tamamen farklı olarak dünya ile etkileşim içinde olduğunu fark ettiler" dedi.