İran'da seçim: Halk yeni cumhurbaşkanından ne bekliyor?
İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ülke seçimlere gitti. İkinci tura kalan seçimlerde muhafazakar Said Celili'ye karşı reformist Mesud Pezeşkiyan zaferi elde etmeyi başardı. Peki halk İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ne gibi değişiklikler bekliyor? Reformist lider seçim sürecinde ne gibi vaatlerde bulundu ve ne gibi zorluklarla karşı karşıya? İşte İran'daki seçim sonucunun anlattıkları...
ERKEN SEÇİM ATMOSFERİ
Mayıs ayında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bir helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ülke erken seçime gitti.
Halk, seçimde reformist Mesud Pezeşkiyan'ı ülkenin bir sonraki cumhurbaşkanı olarak seçti.