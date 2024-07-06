İran'da seçim | Pezeşkiyan'ın zaferine dünyadan tepkiler

İran'da reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan, 14'üncü dönem cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı oldu. Dünya liderleri, yaptıkları açıklamalarla art arda Pezeşkiyan'ı kutladı.

İran'da seçim | Pezeşkiyan'ın zaferine dünyadan tepkiler - 1

İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri tamamlandı. Bugün açıklanan sonuçlara göre Pezeşkiyan 16 milyon 384 bin 403 oy alarak ülkenin 9. Cumhurbaşkanı oldu.

Pezeşkiyan zaferinin ardından yaptığı açıklamada, "Sevgili İran halkı, seçimler sona erdi. Bu birlikteliğimizin başlangıcı. Önümüzdeki zorlu yolu, birliktelik ve güven olmadan aşamayız. Elimi size uzatıyorum ve sizi bu yolda yalnız bırakmayacağıma şerefim üzerine yemin ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dünya liderlerinden de tebrik mesajları gecikmedi..

DÜNYA HABERLERİ

İran'da seçim | Pezeşkiyan'ın zaferine dünyadan tepkiler - 2

PUTIN'DEN TEBRİK MESAJI

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rus lider Vladimir Putin'in İran’da yeni cumhurbaşkanı seçilen Mesut Pezeşkiyan’ı tebrik ettiği belirtildi.

Putin, Pezeşkiyan'a gönderdiği mesajda "Başkan olarak görev sürenizin dost halklarımız arasındaki yapıcı ikili işbirliğinin güçlenmesine katkıda bulunacağını umuyorum" dedi.

Putin ayrıca, Batı'nın sert yaptırımlarının hedefi olan iki ülkenin "uluslararası meseleleri yapıcı bir şekilde çözme konusunda koordineli çalışabileceğini" vurguladı.

İran'da seçim | Pezeşkiyan'ın zaferine dünyadan tepkiler - 3

"ORTAK DİNİ VE KÜLTÜREL KÖKLER"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Mesut Pezeşkiyan'a tebrik mektubu gönderdi.

Pezeşkiyan'ı yürekten kutladığını belirten Aliyev, ”Azerbaycan ile İran İslam Cumhuriyeti arasında ortak dini ve kültürel kökler, dostluk ve kardeşlik gibi sağlam temeller üzerine kurulu ilişkilere büyük önem veriyoruz. Geçtiğimiz on yıllar boyunca karşılıklı yarara dayalı iş birliğimizin, başta ekonomi, ulaştırma, enerji ve insani alanlar olmak üzere tüm alanlarda dinamik bir şekilde gelişerek bugünkü seviyeye ulaşmasından ve yeni bir içerik kazanmasından memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

İran'da seçim | Pezeşkiyan'ın zaferine dünyadan tepkiler - 4

AZERBAYCAN'A DAVET ETTİ

Azerbaycan ile İran arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve iyi komşuluk temellerine dayandığını vurgulayan Aliyev, ”İlişkilerimizin gelecekteki gelişme yönlerine ilişkin varılan anlaşmalar, hayata geçirilen ortak projeler ülkelerimizin refahına, bir bütün olarak bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına ve güvenliğine hizmet etmektedir. Eminim ki ortak çabalarımızla Azerbaycan ile İran arasında halklarımızın ve ülkelerimizin çıkarları doğrultusunda geleneksel dostluk ilişkilerinin daha da güçlendirilmesini ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin genişletilmesini sağlayacağız” ifadelerine yer verdi.

Azerbaycan ile İran arasındaki iş birliğinin perspektifleri konusunda fikir alışverişinde bulunmak amacıyla Pezeşkiyan'ı Azerbaycan'ı ziyaret etmeye davet eden Aliyev, Pezeşkiyan'a görevinde başarılar diledi.

İran'da seçim | Pezeşkiyan'ın zaferine dünyadan tepkiler - 5

ÇİN-İRAN ORTAKLIĞI VURGUSU

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de Pezeşkiyan'ı İran'daki seçimleri kazanmasından dolayı kutladı.

Devlet haber ajansı Xinhua, Şi'nin "Çin-İran ilişkilerinin gelişmesine büyük önem veriyorum ve Çin-İran kapsamlı stratejik ortaklığını daha derin bir ilerlemeye doğru götürmek için Cumhurbaşkanı ile birlikte çalışmaya hazırım" dediğini bildirdi.

Şi, iki ülkenin "uzun bir dostane değişim geçmişine sahip olduğunu ve ikili ilişkilerin yarım yüzyılı aşkın bir süredir sağlıklı ve istikrarlı bir gelişme gösterdiğini" belirtti.

İran'da seçim | Pezeşkiyan'ın zaferine dünyadan tepkiler - 6

Şi ayrıca, "Karmaşık bölgesel ve uluslararası durumlarla karşı karşıya kalan Çin ve İran her zaman birbirlerini desteklemiş, birlikte çalışmış ve stratejik karşılıklı güveni pekiştirmeye devam etmiştir" diye ekledi.

Çin, İran'ın yakın bir ortağı, en büyük ticaret ortağı ve yaptırım uygulanan petrolünün en büyük alıcısı.

İran geçen yıl Pekin ve Moskova'nın desteklediği bir ekonomi ve güvenlik girişimi olan Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katıldı.

İran'da seçim | Pezeşkiyan'ın zaferine dünyadan tepkiler - 7

ESAD DA TEBRİK ETTİ

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Mesut Pezeşkiyan'a tebrik etti.

Esad şunları söyledi:

"Sevgili İran halkının güveninden dolayı tebrik ediyorum ve İran İslam Cumhuriyeti liderliğini ve halkını seçim sürecinin başarısından dolayı tebrik ediyor, en iyi dileklerimi sunuyorum.

İran, ilişkilerimizin zirvede olmasını sağlamak istediğimiz en önemli ülkelerden biri çünkü bu ilişki onlarca yıl boyunca kurulan köklere dayanıyor. 

 Suriye-İran stratejik ilişkisini güçlendirmek ve ikili işbirliğine umut verici yeni ufuklar açmak için sizinle birlikte çalışacağız."

İran'da seçim | Pezeşkiyan'ın zaferine dünyadan tepkiler - 8

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Hindistan Başbakanı Narendra Modi sosyal medya platformu X'te, "Halklarımızın ve bölgenin yararı adına sıcak ve uzun süredir devam eden ikili ilişkimizi daha da güçlendirmek için sizinle yakın çalışmayı dört gözle bekliyorum" diye yazdı.

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