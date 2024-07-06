İran'da seçim | Pezeşkiyan'ın zaferine dünyadan tepkiler

Şi ayrıca, "Karmaşık bölgesel ve uluslararası durumlarla karşı karşıya kalan Çin ve İran her zaman birbirlerini desteklemiş, birlikte çalışmış ve stratejik karşılıklı güveni pekiştirmeye devam etmiştir" diye ekledi.

Çin, İran'ın yakın bir ortağı, en büyük ticaret ortağı ve yaptırım uygulanan petrolünün en büyük alıcısı.

İran geçen yıl Pekin ve Moskova'nın desteklediği bir ekonomi ve güvenlik girişimi olan Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katıldı.