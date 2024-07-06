İran'da seçim | Pezeşkiyan'ın zaferine dünyadan tepkiler
İran'da reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan, 14'üncü dönem cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı oldu. Dünya liderleri, yaptıkları açıklamalarla art arda Pezeşkiyan'ı kutladı.
İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri tamamlandı. Bugün açıklanan sonuçlara göre Pezeşkiyan 16 milyon 384 bin 403 oy alarak ülkenin 9. Cumhurbaşkanı oldu.
Pezeşkiyan zaferinin ardından yaptığı açıklamada, "Sevgili İran halkı, seçimler sona erdi. Bu birlikteliğimizin başlangıcı. Önümüzdeki zorlu yolu, birliktelik ve güven olmadan aşamayız. Elimi size uzatıyorum ve sizi bu yolda yalnız bırakmayacağıma şerefim üzerine yemin ediyorum" ifadelerini kullandı.
Dünya liderlerinden de tebrik mesajları gecikmedi..