İran'da seçime doğru: Adaylar canlı yayında kozlarını paylaştı

İran'daki cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için adayların kampanya süreci başladı. Cuma günü gerçekleşecek İkinci tura kalan muhafazakar aday Said Celili ve Reformcu isim Mesut Pezeşkiyan devlet televizyonunda kozlarını paylaştı. İki isim dış politikadan toplumsal konulara kadar birçok konuda soruyu yanıtladı. Münazara sonunda birbirlerine sarılarak salondan birlikte ayrıldılar.

İran'da seçime doğru: Adaylar canlı yayında kozlarını paylaştı - 1

İran'da cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda yarışacak adaylar devlet televizyonunda yayınlanan münazarada kozlarını paylaştı.

Bir yanda reformcu cumhurbaşkanı adayı Mesut Pezeşkiyan bir yanda da muhafazakar Said Celili.

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İran'da seçime doğru: Adaylar canlı yayında kozlarını paylaştı - 2

"GİDEBİLDİĞİMİZ YERE KADAR GİDECEĞİZ"

Yaklaşık 2 saat süren tartışma programında reformist Pezeşkiyan ve muhafazakar Celili, dış politikadan internet yasaklarına kadar birçok soruyu yanıtladı.

Pezeşkiyan, gelişmek ve büyümek için dünya ile daha iyi ve daha fazla ilişki kurmanın gerektiğini savundu.

"Komşularımızdan başlayıp, gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz" dedi.

Reformcu aday, Celili'nin nükleer anlaşma ve Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü'ne muhalif duruşunu eleştirdi.

İran'da seçime doğru: Adaylar canlı yayında kozlarını paylaştı - 3

"İNTERNET ENGELİ YÜZDEN BİRÇOK KİŞİ İŞİNİ KAYBETİ"

Celili ise nükleer anlaşma sırasında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'ın taahhütlerini yerine getirdiğini 14 kez onayladığını hatırlattı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin buna rağmen anlaşmadan çekildiğini belirtti.

Celili, Ruhani'nin Batılı ülkelerle ilişkilere odaklanan dış politikasının da hatalı olduğunu kaydetti.

Pezeşkiyan ise internet yasaklarına dikkat çekti.
"İnternet alanındaki engeller nedeniyle birçok kişi işini kaybetti." dedi.

Celili de yabancı platformların ülke yasalarına uygun hareket etmesi halinde İran'da faaliyet göstermelerinde engel ol-madığını açıkladı.

İran'da seçime doğru: Adaylar canlı yayında kozlarını paylaştı - 4

İKİNCİ TUR 5 TEMMUZ'DA 

İki aday, münazara sonunda sarılarak salondan birlikte ayrıldı. İran'da ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi cuma günü.

İran'da seçime doğru: Adaylar canlı yayında kozlarını paylaştı - 5

ADAYLAR YÜZDE 50'Yİ GEÇEMEDİ 

İlk turda adaylardan hiçbiri yüzde 50'yi geçemedi. Mesut Pezeşkiyan 10 milyon 415 bin oyla birinci tamamladı. Sandıktan 2. çıkan Said Celili'nin aldığı oy ise 9 milyon 473 bin oy almıştı .

İran'da seçime doğru: Adaylar canlı yayında kozlarını paylaştı - 6

EN DÜŞÜK KATILIMLI SEÇİM

Ülke genelinde yaklaşık 62 milyon seçmen için 59 bin merkezde kurulan sandıklarda toplam 24 milyon 535 bin 185 oy kullanıldıldı. Katılım oranın yüzde 40 olduğu belirtilen ilk tur seçimleri İran tarihinin  en düşük katılımlı seçimi olarak kayıtlara geçti. 

Ülkede 18 Haziran 2021'de yapılan seçimler, o tarihe kadar en düşük katılımlı cumhurbaşkanlığı seçimleri olmuş ve katılım yüzde 48,8'de kalmıştı.

İran'da seçime doğru: Adaylar canlı yayında kozlarını paylaştı - 7

REİSİ HELİKOPTER KAZASINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından 14’üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Haziran'da yapılması kararlaştırılmıştı.

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