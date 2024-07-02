İran'da seçime doğru: Adaylar canlı yayında kozlarını paylaştı

"İNTERNET ENGELİ YÜZDEN BİRÇOK KİŞİ İŞİNİ KAYBETİ"

Celili ise nükleer anlaşma sırasında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'ın taahhütlerini yerine getirdiğini 14 kez onayladığını hatırlattı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin buna rağmen anlaşmadan çekildiğini belirtti.



Celili, Ruhani'nin Batılı ülkelerle ilişkilere odaklanan dış politikasının da hatalı olduğunu kaydetti.

Pezeşkiyan ise internet yasaklarına dikkat çekti.

"İnternet alanındaki engeller nedeniyle birçok kişi işini kaybetti." dedi.



Celili de yabancı platformların ülke yasalarına uygun hareket etmesi halinde İran'da faaliyet göstermelerinde engel ol-madığını açıkladı.