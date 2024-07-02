İran'da seçime doğru: Adaylar canlı yayında kozlarını paylaştı
İran'daki cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için adayların kampanya süreci başladı. Cuma günü gerçekleşecek İkinci tura kalan muhafazakar aday Said Celili ve Reformcu isim Mesut Pezeşkiyan devlet televizyonunda kozlarını paylaştı. İki isim dış politikadan toplumsal konulara kadar birçok konuda soruyu yanıtladı. Münazara sonunda birbirlerine sarılarak salondan birlikte ayrıldılar.
İran'da cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda yarışacak adaylar devlet televizyonunda yayınlanan münazarada kozlarını paylaştı.
Bir yanda reformcu cumhurbaşkanı adayı Mesut Pezeşkiyan bir yanda da muhafazakar Said Celili.