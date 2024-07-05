İran'da seçimin ikinci turu: Reformist Pezeşkiyan ile muhafazâkar Celili yarışıyor

Yüzde 40 ile ülke tarihindeki en düşük katılımlı cumhurbaşkanı seçimi olan birinci turda Pezeşkiyan oyların yüzde 42,5'ini alırken, Celili'nin oyu yüzde 38,6 olmuştu.

İranlı Öğrenciler Anket Ajansı (ISPA) tarafından 3 Temmuz'da ülke genelinde 3 bin 660 kişiyle, ikinci tur için bir kamuoyu yoklaması yapıldı.