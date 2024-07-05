İran'da seçimin ikinci turu: Reformist Pezeşkiyan ile muhafazâkar Celili yarışıyor
Bölgesel gerilimlerin ortasında seçime giden İran'da, ikinci tur için reformist Pezeşkiyan ile muhafazakâr Celili cumhurbaşkanlığı için yarışıyor. İlk turdaki rekor seviyede düşük katılım sonrası dini lider Hamaney, oyunu kullanırken halkı sandığa çağırdı. Anketlere göre Pezeşkiyan yarışı önde götürüyor. İçişleri Bakanlığı, oy verme süresinin yerel saatle 20.00'ye uzatıldığını açıkladı.
İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandıkları bugün yeniden kuruldu.
İran, bölgesel gerilimlerin ve nükleer programı konusunda Batı ile yaşanan anlaşmazlığın yaşandığı bir dönemde seçime gidiyor.