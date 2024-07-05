İran'da seçimin ikinci turu: Reformist Pezeşkiyan ile muhafazâkar Celili yarışıyor

Bölgesel gerilimlerin ortasında seçime giden İran'da, ikinci tur için reformist Pezeşkiyan ile muhafazakâr Celili cumhurbaşkanlığı için yarışıyor. İlk turdaki rekor seviyede düşük katılım sonrası dini lider Hamaney, oyunu kullanırken halkı sandığa çağırdı. Anketlere göre Pezeşkiyan yarışı önde götürüyor. İçişleri Bakanlığı, oy verme süresinin yerel saatle 20.00'ye uzatıldığını açıkladı.

İran'da seçimin ikinci turu: Reformist Pezeşkiyan ile muhafazâkar Celili yarışıyor - 1

İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandıkları bugün yeniden kuruldu.

İran, bölgesel gerilimlerin ve nükleer programı konusunda Batı ile yaşanan anlaşmazlığın yaşandığı bir dönemde seçime gidiyor.

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İran'da seçimin ikinci turu: Reformist Pezeşkiyan ile muhafazâkar Celili yarışıyor - 2

Seçmenlerin ilgisizliği karşısında dini liderlerin popülaritesini test edecek olan ikinci tur seçimlerinde iki aday yarışıyor.

İran'da 28 Haziran'da yapılan 14'üncü dönem cumhurbaşkanı seçiminde adaylardan hiçbiri yüzde 50'yi geçemeyince seçimi önde tamamlayan reformist aday Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar aday Said Celili,  ikinci tura kalmıştı.

İran'da seçimin ikinci turu: Reformist Pezeşkiyan ile muhafazâkar Celili yarışıyor - 3

Yüzde 40 ile ülke tarihindeki en düşük katılımlı cumhurbaşkanı seçimi olan birinci turda Pezeşkiyan oyların yüzde 42,5'ini alırken, Celili'nin oyu yüzde 38,6 olmuştu.

İranlı Öğrenciler Anket Ajansı (ISPA) tarafından 3 Temmuz'da ülke genelinde 3 bin 660 kişiyle, ikinci tur için bir kamuoyu yoklaması yapıldı.

İran'da seçimin ikinci turu: Reformist Pezeşkiyan ile muhafazâkar Celili yarışıyor - 4

Katılımcıların yüzde 49,5'i reformistlerin adayı Pezeşkiyan'a, yüzde 43,9'u ise eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri muhafazakâr aday Celili'ye oy vereceğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 4,8'i oy kullanacağını ancak henüz karar veremediğini belirtirken, yüzde 1,8'i ise "boş oy" kullanacağını söyledi.

İran'da seçimin ikinci turu: Reformist Pezeşkiyan ile muhafazâkar Celili yarışıyor - 5

İkinci tur oylama, 28 Haziran'da yapılan ve İranlı seçmenlerin yüzde 60'ından fazlasının çekimser kaldığı seçim, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından düzenlendi.

Oylamaya rekor seviyede düşük katılım, eleştirmenler tarafından İslam Cumhuriyeti'ne karşı bir güvensizlik oyu olarak görülüyor.

İran'da seçimin ikinci turu: Reformist Pezeşkiyan ile muhafazâkar Celili yarışıyor - 6

Oylamanın İran'ın politikaları üzerinde çok az etkisi olacağı belirtiliyor.

Yeni cumhurbaşkanı, İran'ın 85 yaşındaki dini lideri Ali Hamaney'in halefinin seçilmesiyle yakından ilgilenecek ve devletin üst düzey meselelerinde tüm kararları verecek.

İran'da seçimin ikinci turu: Reformist Pezeşkiyan ile muhafazâkar Celili yarışıyor - 7

Oyunu kullanan dini lider Ali Hamaney, halkı yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandığa çağırdı.

Hamaney, Tahran'da kabullerini gerçekleştirdiği İmam Humeyni Hüseyniyesi'ndeki salonda kurulan sandıkta oyunu kullandıktan sonra açıklama yaptı.

İran'da seçimin ikinci turu: Reformist Pezeşkiyan ile muhafazâkar Celili yarışıyor - 8

Hamaney, "Halkın seçimlere ilgisinin öncekinden (ilk tur) daha fazla olduğunu duydum. Eğer öyleyse sevindirici"dedi.

"Yarın yeni cumhurbaşkanımızı göreceğiz. İnşallah halkımız oy verir ve en iyisini seçer" diye ekledi.

İçişleri Bakanlığı, oy verme süresini uzattığını açıkladı. Sandıklar yerel saatle 20.00'ye kadar açık kalacak.

İran'da seçimin ikinci turu: Reformist Pezeşkiyan ile muhafazâkar Celili yarışıyor - 9
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