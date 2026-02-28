İran'da son durum | NTV muhabiri Tahran muhabiri: "Geceyi bekliyoruz"
28.02.2026 15:51
Son Güncelleme: 28.02.2026 15:58
NTV - Haber Merkezi
İran'ın başkenti Tahran, cumartesi gününe ABD ve İsrail saldırıları altında başladı. NTV Tahran Muhabiri Ali Çabuk, başkentteki son durumu ve yaşananları anlattı.
ABD ve İsrail bu sabah İran'ı vurdu.
Cumartesi sabahı erken saatlerde gerçekleşen ilk saldırıda başkent Tahran hedef alındı.
Tahran'ın yanı sıra birçok şehirde belirlenen noktalar bombalandı.
NTV Tahran Muhabiri Ali Çabuk, saldırıların ardından Tahran'daki izlenimlerini aktardı.
"ŞU ANDA SAKİN BİR HAVA VAR"
Saldırıların sabah saatlerinde insanların işlerine, öğrencilerin de okullarına gittiği saatte gerçekleştiğini anlatan Çabuk, "İlk saldırının akabinde internette erişim engeli getirildi. Tahran'da şu anda sakin bir hava var." dedi.
BENZİN ALMAK İÇİN İSTASYONLARA GİTTİLER
Çabuk, birçok İranlının benzin almak için akaryakıt istasyonlarına gittiğini belirterek, "Sivil savunma birimleri, yönlendirmelerde bulundu." şeklinde konuştu.
"GECE SAATLERİNİ BEKLİYORUZ"
Saldırıların ardından Tahran'da trafik yoğunluğu yaşandığını söyleyen Ali Çabuk, "İşin doğrusu geceyi bekliyoruz. Gece saatlerinde saldırının yoğunluğu nasıl olacak, askeri tırmanış nereye kadar çıkacak, buna yönelik endişelerin olduğunu görüyoruz." ifadesini kullandı.
HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ
İran'da hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini söyleyen Çabuk, "Gün içerisinde saldırıların devam ettiğini gördük, savunma sistemleri saldırılara karşılık verdi." ifadelerini kullandı.