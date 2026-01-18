İran'da sular duruldu mu? 3 hafta sonra ilk olaysız gün

8 Ocak'tan itibaren internetin kesilmesiyle bilgi akışı zorlaşan İran'da 12 Ocak'ta Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi “her şey kontrol altında” demişti. Ülke genelinde güvenlik güçlerinin protestoculara çok sert müdahalelerde bulundukları öne sürülürken ölü sayısında da farklı sayılar ortaya atılmıştı.

18 Ocak itibariyle ABD merkezli insan hakları izleme grubu HRANA, 3 bin 308 kişinin öldüğünü belirtti. Ölü sayısı üzerinde tartışma sürerken İran Dini Lideri Ali Hamaney ilk kez açıkça binlerce kişinin öldüğünü kabul etti.

Dün yaptığı konuşmada Hamaney ölümlerden ABD'yi sorumlu tuttu, ölenlerden bazılarının “insanlık dışı, vahşi şekilde” öldüklerini söyledi.