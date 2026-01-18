İran'da sular duruldu mu? 3 hafta sonra ilk olaysız gün
18.01.2026 11:09
Erdem Güzel
İran'da 28 Aralık 2025'te başlayan rejim karşıtı protestolar ülke geneline yayılmış, dış müdahale ihtimali bölgede tansiyonu yükseltmişti. 3 haftalık kanlı protestolar, müdahale tehditlerinin ardından duruluyor, bölgede gerilim azalıyor. Peki ne oldu, son durum ne?
İran'da 2025 sonunda başlayan ve yaklaşık 3 binden fazla kişinin öldüğü protestolar bastırılıyor. 3 haftadır süren gösterilerin ardından 17 Ocak'ta ilk kez bir olayın olmadığı belirtildi.
İRAN'DA SOKAKLAR SAKİNLEŞİYOR
İran'da 3 haftadır süren rejim karşıtı gösterilerin ardından sokaklar sakinleşiyor. Ülkede güvenlik güçleri sokak hakimiyetini eline alırken en az 3 bin kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
28 Aralık'ta başlayan ve hızlıca ülke geneline yayılan protestolara Tahran rejimi müdahale etmiş, olaylar iyice büyümüştü. Müdahaleler dünya genelinde de tepki görürken ABD Başkanı Donald Trump sert mesajlar vermiş, "eğer protestocular öldürülürse ABD'nin yardıma geleceğini" söylemişti.
Trump'ın bu mesajıyla bölgede gerginlik hızla artmış, İsrail'den de teyakkuzdayız mesajı gelmişti.
HAMANEY: BİNLERCE KİŞİ ÖLDÜ
8 Ocak'tan itibaren internetin kesilmesiyle bilgi akışı zorlaşan İran'da 12 Ocak'ta Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi “her şey kontrol altında” demişti. Ülke genelinde güvenlik güçlerinin protestoculara çok sert müdahalelerde bulundukları öne sürülürken ölü sayısında da farklı sayılar ortaya atılmıştı.
18 Ocak itibariyle ABD merkezli insan hakları izleme grubu HRANA, 3 bin 308 kişinin öldüğünü belirtti. Ölü sayısı üzerinde tartışma sürerken İran Dini Lideri Ali Hamaney ilk kez açıkça binlerce kişinin öldüğünü kabul etti.
Dün yaptığı konuşmada Hamaney ölümlerden ABD'yi sorumlu tuttu, ölenlerden bazılarının “insanlık dışı, vahşi şekilde” öldüklerini söyledi.
HAMANEY: İSRAİL VE ABD BAĞLANTILILAR BÜYÜK HASARLAR VERDİ
ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen İranlı protestoculara destek ve “protestoya devam edin” mesajı ve Tahran rejimine protestocuları öldürürlerse müdahale tehditi bölgedeki gerginliği tırmandırmış, İran da bölgedeki ABD askeri üslerini vurmakla geri cevap vermişti.
Hamaney protestolara ilişkin “İsrail ve ABD bağlantılılar büyük hasarlar verdi ve binlerce kişiyi öldürdü” dedi, “ABD başkanını, İran ulusuna verdiği zararlar, kayıplar ve iftiralar nedeniyle suçlu olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.
Tahran yönetimi protestoları sıklıkla “İran'ın düşmanları tarafından organize edilen kargaşalar” diye nitelendirmişti.
TÜM SEÇENEKLER MASADAYDI, GERİLİM ARTIK DÜŞTÜ
ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'a protestocuları öldürürseniz müdahale ederiz" tehditinin yarattığı gerginlik, İran'ın bazı göstericileri idam edebileceği öne sürülünce daha da artmıştı. Trump'ın açıklamalarında Tahran yönetimine idam cezalarına son vermesi çağrısında bulunması ve ardından gelen idamların olmayacağına dair haberlerle gerilim düşmeye başlamış, Trump da 800’den fazla idamın tamamını iptal etmiş olmasından dolayı İran teşekkür ettiğini belirtmişti.
ABD Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran yönetimine teşekkür ederek, "İran hükümetinin dün gerçekleşmesi beklenen 800’den fazla idamın tamamını iptal etmiş olmasına büyük saygı duyuyorum" dedi.
Olası idamların olmaması uluslararası gerginliği azaltırken güvenlik güçlerinin adım adım sokaklarda kontrolü ele almasıyla protestoların şimdilik yatıştığı belirtildi.