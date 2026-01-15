İran'da tansiyon düşüyor mu? Hava sahası yeniden açıldı, idam kararından geri adım
15.01.2026 09:18
Son Güncelleme: 15.01.2026 10:01
Erdem Güzel
İran kapanan hava sahasını yeniden açtı. Trump İran'da protestocuların öldürülmeyeceğine dair güvence verildiğini söyledi. İran medyası protestocu Erfan Soltani'nin idama mahkum edilmediğini söyledi.
İRAN HAVA SAHASI YENİDEN AÇILDI
İran'da gerilimli akşamın ardından tansiyon düşüyor.İran tarafından dün gece yayımlanan NOTAM (havacılara bildiri) süresinin TSİ 06.30'da dolmasının ardından hava sahası uçuşlara yeniden açıldı.
Uygulanan uçuş kısıtlamaları, belirlenen sürenin dolmasıyla kaldırıldı.
Hava sahasının yeniden açılması sonrası Tahran uçuş bilgi bölgesinde kademeli normalleşme yaşandı, uluslararası ve bölgesel uçuşlarıda İran hava sahasının yeniden kullanıldığı gözlendi.
İRAN: SOLTANİ İDAMA MAHKUM EDİLMEDİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın 14 Ocak'ta konuşmasına kadar gerilim tırmanmış ancak Trump'ın açıklamalarının ardından gerilimin dozu düşmeye başlamıştı.
Trump, İran'da protestocuların öldürülmeyeceğine dair güvence verildiğini söyledi ve olası ABD müdahalesinin şimdilik masada olmadığını ifade etti. "Bekleyip göreceğiz" diyen Trump, İran'da idam edileceği öne sürülen Erfan Soltani hakkında da konuştu. İdamların yapılmayacağını söyleyen ABD Başkanı, “Bugün birçok idam gerçekleşecekti ama bu idamlar olmayacak, göreceğiz” dedi.
15 Ocak'ta İran devlet medyası, İran'ın yargı organlarının, protestolarda tutuklanan Erfan Soltani'yi idama mahkum etmediğini aktardı.
İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI: İDAM OLMAYACAK
Trump'ın konuşmasına paralel olarak İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de ABD'nin Fox News kanalına konuştu, "Herhangi bir idam olmayacak" ifadelerini kullandı. Arakçi, Tahran'ın rejim karşıtı protestocuları idam etme planının olmadığını söyledi, "idamlar söz konusu değil" dedi. İddialara göre idam mahkumu Erfan Soltani'nin ailesine idamın ertelendiği söylendi.
İSRAİL-İRAN GERİLİMİNDE DE TANSİYON DÜŞÜYOR
İran'daki rejim karşıtı protestolarla beraber bölgede artan gerilim, diplomatik yollarla azalmaya başladı.
ABD Başkanı Trump'ın ve İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin açıklamalarının ardından İran-İsrail geriliminde de yumuşama iddiaları ortaya atıldı.
Washington Post'a göre İran ve İsrail, Rusya'nın arabuluculuğuyla birbirlerine saldırıda bulunmayacaklarını iletti. Haberde İsrailli yetkililerin Rusya aracılığıyla İsrail'in İran'a ilk saldıran taraf olmayacağını söylediği belirtildi. Tahran da buna yanıt olarak yine Rusya aracılığıyla ilk saldıran tarafın İran olmayacağını belirttiği açıklandı.
PİYASALARDAN OLUMLU TEPKİ
Piyasalar tansiyonun düşmesine olumlu tepki verirken petrol fiyatlarında yüzde 3'e yakın düşme gözlendi. Ayrıca altın ve gümüş fiyatlarında da ABD Başkanı Trump'ın "İran protestocuları öldürmeyecek" açıklamasının ardından aşağı yönlü bir gidiş olduğu belirtildi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bugün İran'da yaşanan gelişmelerin ele alınacağı bir toplantı gerçekleştireceği açıklandı. Bu toplantının ABD tarafından talep edildiği belirtildi.
Gerilimli gecede ABD ve İngiltere bölgedeki üslerindeki bazı personellerini önlem amaçlı geçici olarak geri çekmeye başlamıştı. Gün içinde de ABD, İspanya, İtalya, Polonya ve İsveç gibi ülkeler vatandaşlarına derhal İran'ı terk etme çağrısında bulunmuştu.