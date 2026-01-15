İran'da tansiyon düşüyor mu? Hava sahası yeniden açıldı, idam kararından geri adım

Piyasalar tansiyonun düşmesine olumlu tepki verirken petrol fiyatlarında yüzde 3'e yakın düşme gözlendi. Ayrıca altın ve gümüş fiyatlarında da ABD Başkanı Trump'ın "İran protestocuları öldürmeyecek" açıklamasının ardından aşağı yönlü bir gidiş olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bugün İran'da yaşanan gelişmelerin ele alınacağı bir toplantı gerçekleştireceği açıklandı. Bu toplantının ABD tarafından talep edildiği belirtildi.

Gerilimli gecede ABD ve İngiltere bölgedeki üslerindeki bazı personellerini önlem amaçlı geçici olarak geri çekmeye başlamıştı. Gün içinde de ABD, İspanya, İtalya, Polonya ve İsveç gibi ülkeler vatandaşlarına derhal İran'ı terk etme çağrısında bulunmuştu.