İran'da Türk TIR şoförüne mezar olan TIR görüntülendi
15.03.2026 10:19
İHA
İran'da aracına isabet eden füze parçasıyla ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Hataylı Hüseyin Fırat'a mezar olan TIR görüntülendi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Hüseyin Fırat, askerlik mesleğini bıraktıktan sonra baba mesleği olan TIR şoförlüğünü sürdürerek para kazanıyordu.
İstanbul'dan aldığı yükle Afganistan'a doğru yola çıkan Fırat, dönüş yolunda İran'ın Tebriz şehrinde TIR'ına isabet eden füze parçasıyla ağır yaralandı.
TIR şoförü Fırat, İran'ın Zencan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Fırat, İran'da hastanede 6 gün süren hayat mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.
Fırat'ın cenazesi diplomatik işlemlerin ardından İran'dan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde baba ocağına getirildi ve 13 Mart Cuma günü Mezarlık Kompleksi'nde gözyaşları içerisinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Füzenin isabet ettiği anda evladının aracının önünde TIR'ıyla seyir halinde olan baba Coşkun Fırat, bombanın isabet ettiği yolu ve şarapnel parçasının isabet etmesiyle yoldan çıkan TIR'ı görüntüledi.