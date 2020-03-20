İran'da ve İspanya'da ölü sayısı artıyor (Corona virüste son durum)

AP - Reuters - Anadolu Ajansı 20.03.2020 - 11:40 | Son Güncelleme : 20.03.2020 - 13:56
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip corona virüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 246 bini aştı. Covid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip corona virüs vaka sayısını 246 bin 494 olarak bildirdi.
Sitedeki verilere göre, Covid-19 nedeniyle toplam 10 bin 49 kişi öldü ve 88 bin 485 kişi de iyileşti.
İran'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 149 artarak 1433'e yükseldi. İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte ülke genelinde virüs nedeniyle 149 kişinin daha yaşamını yitirdiğini belirtti.
Böylece toplam can kaybının 1433'e çıktığını aktaran Reisi, vaka sayısının da 1237 artarak salgının başladığı günden bu yana 19 bin 644'e ulaştığını ifade etti.