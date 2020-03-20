İran'da ve İspanya'da ölü sayısı artıyor (Corona virüste son durum)

VAKA SAYILARI BİNDEN FAZLA OLAN ÜLKELER Son 24 saatte vaka sayısındaki artışın en belirgin olduğu ülkeler İtalya, ABD, İspanya, Almanya, Fransa, İsviçre ve İran olurken; "Worldometer"deki vaka sayıları binden fazla olan ülkeler ise şöyle sıralanıyor:



"Çin ana karasında 80 bin 967, İtalya 41 bin 35, İran 18 bin 407, İspanya 18 bin 77, Almanya 15 bin 320, ABD 14 bin 366, Fransa 10 bin 995, Güney Kore 8 bin 652, İsviçre 4 bin 222, İngiltere 3 bin 269, Hollanda 2 bin 460, Avusturya 2 bin 203, Belçika 1795, Norveç 1790, Japonya 1675, İsveç 1439 ve Danimarka 1151."