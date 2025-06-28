İran'da yas günü: İsrail saldırısında ölenleri binlerce kişi uğurladı

İsrail’in 13 Haziran’da düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden İranlı üst düzey askeri yetkililer, nükleer bilim insanları ve siviller için Tahran'da cenaze törenleri düzenlendi.

İran'da yas günü: İsrail saldırısında ölenleri binlerce kişi uğurladı - 1

İsrail’in 13 Haziran’da düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri dahil İranlı üst düzey askeri yetkililer, nükleer bilim insanları ve bazı sivillerin de aralarında olduğu 60 kişi için
Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde Tahran Üniversitesi yerleşkesinde kılınan cenaze namazlarıyla başlayan törenlere, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başta olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

DÜNYA HABERLERİ

İran'da yas günü: İsrail saldırısında ölenleri binlerce kişi uğurladı - 2

İSRAİL KARŞITI SLOGANLAR ATILDI

Tören alanında toplananlar ellerinde İran ve matemi simgeleyen siyah bayraklarla dualar ve mersiyeler okudu.

Zaman zaman ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

İran'da yas günü: İsrail saldırısında ölenleri binlerce kişi uğurladı - 3

"ÖLDÜ" DENİLEN ŞEMDANİ DE KATILDI

Törene, 13 Haziran'daki saldırılarda yaralandığı ve daha sonra hayatını kaybettiği iddia edilen eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Başdanışmanı Ali Şemhani ile Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral İsmail Kaani’nin de katıldığı görüldü.

Geçen hafta yapılan açıklamada, Şemdani'nin durumunun iyi olduğu duyurulmuştu.

İran'da yas günü: İsrail saldırısında ölenleri binlerce kişi uğurladı - 4

İnkılap Meydanı’ndan Azadi Meydanı’na kadar büyük bir halk topluluğunun eşliğinde taşınan cenazeler, oradan da bir kısmı Tahran olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde toprağa verilecek.

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