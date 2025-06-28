İran'da yas günü: İsrail saldırısında ölenleri binlerce kişi uğurladı
İsrail’in 13 Haziran’da düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden İranlı üst düzey askeri yetkililer, nükleer bilim insanları ve siviller için Tahran'da cenaze törenleri düzenlendi.
İsrail’in 13 Haziran’da düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri dahil İranlı üst düzey askeri yetkililer, nükleer bilim insanları ve bazı sivillerin de aralarında olduğu 60 kişi için
Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi.
Sabah saatlerinde Tahran Üniversitesi yerleşkesinde kılınan cenaze namazlarıyla başlayan törenlere, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başta olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.