İran'da yeni ahlak yasaları devrede: Kadınlara ölüm cezası geliyor!

İranlı kadınlar, ülkede devreye giren yeni ahlak yasalarına karşı geldikleri takdirde ölüm cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Çıplaklığı, örtünmemeyi veya uygunsuz giyinmeyi "teşvik edenlere" idam, uzun hapis cezaları ve büyük para cezaları yürürlüğe giriyor. Yetkililer tarafından davranışları "yeryüzünde fesat çıkarmak" olarak değerlendirilenler, İran İslam Ceza Kanunu uyarınca ölüm cezasına çarptırılabilecek. Yeni yasa, İranlı hak grupları ve aktivistlerin tepkisini çekti.

İran'da yeni ahlak yasaları devrede: Kadınlara ölüm cezası geliyor! - 1

YENİ YASALAR GELİYOR

İran'da bu hafta yürürlüğe girmesi beklenen yeni zorunlu ahlak yasalarına uymayan kadınlar idam cezasına veya 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

"İffet ve başörtüsü kültürünü" teşvik eden yeni yasalar, "çıplaklığı, ahlaksızlığı, örtünmemeyi veya uygunsuz giyinmeyi teşvik eden" kişileri cezalandıracak.

DÜNYA HABERLERİ

İran'da yeni ahlak yasaları devrede: Kadınlara ölüm cezası geliyor! - 2

PARA VE HAPİS CEZASI

Bu yasalarla birlikte, 500 bin lirayı aşkın para cezası, kırbaç ve tekrar eden suçlulara beş ila 15 yıl arasında değişen hapis cezaları da dahil olmak üzere ağır cezalar getiriliyor.

İran'da yeni ahlak yasaları devrede: Kadınlara ölüm cezası geliyor! - 3

"YERYÜZÜNDE FESAT ÇIKARMAK"

Yetkililer tarafından davranışları "yeryüzünde fesat çıkarmak" olarak değerlendirilenler, İran İslam Ceza Kanunu'nun 296. maddesi uyarınca ölüm cezasına çarptırılabilir.

İran'da yeni ahlak yasaları devrede: Kadınlara ölüm cezası geliyor! - 4

ÖLÜM CEZASI ANLAMINA GELİYOR

Uluslararası Af Örgütü, bu yasal düzenlemenin, kadınların ve kız çocuklarının İran dışındaki medya kuruluşlarına kendi videolarını göndermeleri veya "başka bir şekilde barışçıl aktivizmde bulunmaları" durumunda ölüm cezasına çarptırılabilecekleri anlamına geldiğini söyledi.

İran'da yeni ahlak yasaları devrede: Kadınlara ölüm cezası geliyor! - 5

İSTİSMARCIYI KORUYAN YASALAR

İnsan hakları grubu, yasanın ayrıca "dini görevlerini" yerine getirmek ve kadınlara zorunlu örtünme uygulamak isteyen herkese dokunulmazlık sağladığını aktardı.

İran'da yeni ahlak yasaları devrede: Kadınlara ölüm cezası geliyor! - 6

İranlı gazeteciler, aktivistler, din adamları ve insan hakları avukatları, ülkede kadınlara yönelik artan kısıtlamaları meşrulaştıracağını ileri sürdükleri yasaya öfke duyduklarını dile getirdi.

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