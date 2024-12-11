İran'da yeni ahlak yasaları devrede: Kadınlara ölüm cezası geliyor!
İranlı kadınlar, ülkede devreye giren yeni ahlak yasalarına karşı geldikleri takdirde ölüm cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Çıplaklığı, örtünmemeyi veya uygunsuz giyinmeyi "teşvik edenlere" idam, uzun hapis cezaları ve büyük para cezaları yürürlüğe giriyor. Yetkililer tarafından davranışları "yeryüzünde fesat çıkarmak" olarak değerlendirilenler, İran İslam Ceza Kanunu uyarınca ölüm cezasına çarptırılabilecek. Yeni yasa, İranlı hak grupları ve aktivistlerin tepkisini çekti.
YENİ YASALAR GELİYOR
İran'da bu hafta yürürlüğe girmesi beklenen yeni zorunlu ahlak yasalarına uymayan kadınlar idam cezasına veya 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.
"İffet ve başörtüsü kültürünü" teşvik eden yeni yasalar, "çıplaklığı, ahlaksızlığı, örtünmemeyi veya uygunsuz giyinmeyi teşvik eden" kişileri cezalandıracak.