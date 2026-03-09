İran'daki ilkokulu vuran ABD füzesi çıktı

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmaya başladığı 28 Şubat'ta İran'ın güneyindeki Minab kentinde bir deniz üssünün yakınlarında füzeyle vurulan ilkokulda çoğunluğu çocuk en az 175 kişi yaşamını yitirmişti. Savaşın ilk günündeki olayla ilgili New York Times gazetesinin yaptığı araştırmada okulu vuran füzenin ABD ordusuna Tomahawk seyir füzesi olduğu tespit edildi.

İlk kez İranlı Mehr Haber Ajansı tarafından yayınlanan video kayıtlarına göre, okul binasının ABD tarafından fırlatılan hassas güdümlü füze saldırısı sonucu vurulduğu görülüyor. Saldırıda deniz üssü yakınlarında ve içinde diğer birkaç binanın da vurulduğu belirtiliyor.