İran'daki protestolarda ölü sayısı artıyor. İran Cumhurbaşkanı: Halkı dinlemeye hazırız
11.01.2026 10:34
Son Güncelleme: 11.01.2026 22:52
Reuters
İran’da hayat pahalılığıyla başlayan ve rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolar 180 kentte devam ederken, ölü sayısı 538'e yükseldi. Gözaltı sayısı ise 10 bin 600'ü aştı. Protestolara dair konuşan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Müesses nizam halkı dinlemeye hazır." dedi.
İran'da 28 Aralık'tan bu yana süren ve rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolar 180 kentte toplam 512 noktada devam ediyor.
İran İnsan Hakları Örgütü protestolarda ölü sayısının 538'e yükseldiğini duyurdu. Ölenlerin 490'ı protestocu, 48'i güvenlik gücünden. İki haftalık protestolarda gözaltı sayısı ise 10 bin 600'ü aştı.
İran yönetimi ise yarın ülke çapında rejim yanlısı yürüyüş düzenleme çağrısı yaptı.
İran Devlet Televizyonu’na göre, Bakanlar Kurulu “ulusal direnişte hayatını kaybedenler” anısına ülkede üç günlük ulusal genel yas ilan ettiğini duyurdu.
"HALKIN EKONOMİK SORUNLARI ÇÖZMEYE HÜKÜMET KARARLI"
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan protestolara dair konuştu. “ABD ve İsrail kaos ve düzensizlik çıkarmak istiyor” diyen Pezeşkiyan, İranlılara “yağmacılar ve teröristlerden uzak durma” çağrısında bulundu. Ayrıca İran lideri protestolardaki olayları da eleştirdi. “Yabancı güçlerle bağlantılı teröristler masum insanları öldürüyor, camileri yakıyor ve kamu mallarına saldırıyor” dedi.
İran Cumhurbaşkanı ayrıca hükümetinin halkın ekonomik sorunlarını çözmeye kararlı olduğunu söyledi, “müesses nizam halkı dinlemeye hazır” ifadelerini kullandı.
Pezeşkiyan açıklamalarında İsrail'i hedef aldı, “İsrail isyancılara İran'da istikrarsızlık çıkarmalarını emrediyor” dedi.
İRAN'DAN MİSİLLEME TEHDİTİ
İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'dan ABD'nin müdahale tehditlerine sert yanıt geldi. İran'ın herhangi bir ABD saldırısına karşı misilleme yapacağını söyleyen Galibaf, Tahran'ın İsrail ve bölgedeki ABD askeri üslerini meşru hedef olarak göreceğini söyledi.
İSRAİL DE İRAN İÇİN ALARMDA
Reuters'a konuşan İsrailli yetkililer, İsrail'in, İran'a olası bir ABD müdahalesi için alarmda olduğunu öne sürdü. İsrail'in güvenliğinden sorumlu danışmanlar olduğu belirtilen kaynaklar alarmda olmanın tam olarak ne anlama geldiğiniyse açıklamadı.
ABD'li yetkililer de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. Konuşmada Gazze ve Suriye'nin yanı sıra İran'a olası ABD müdahalesinin konuşulduğu öne sürüldü.
Geçtiğimiz hafta verdiği röportajda İsrail Başbakanı Netanyahu "Eğer İran İsrail'e saldırırsa bunun korkunç sonuçları olur" diye konuşmuş, "İran'ın içinde neler oluyor görmeliyiz" ifadelerini kullanmıştı
2025'in Haziran ayındaki 12 Gün Savaşı'nda İsrail ile İran birbirlerine füzelerle saldırmış, ABD de İsrail'e destek amacıyla İran'a hava saldırıları düzenlemişti.
PROTESTOLAR SÜRÜYOR
ABD'nin "yardım etmeye hazırız" dediği protestolarsa sürüyor. İran'ın her eyaletine yayılan protestolar şiddetlenirken Tahran yönetimi göstericilere karşı İran Devrim Muhafızlarıyla güç kullanmanın yanında interneti kesme gibi hamlelerde de bulundu.
İran Dini Lideri Ali Hamaney göstericileri "bir avuç vandal" diye nitelendirirken ABD'yi memnun etmekle suçladı.
İran Genel Başsavcısı Muhammed Muvahhidi Azad da göstericileri hedef aldı. Azad gösteri yapanların “Allah düşmanı” olarak sayılabileceğini ve suçlanabileceğini söyledi. İran ceza kanunlarına göre bu suç idamla cezalandırılabiliyor. İran devlet televizyonu protestoculara yardım edenlerin bile bu suçla yargılanabileceğini söyledi.