İran'daki protestolarda ölü sayısı artıyor. İran Cumhurbaşkanı: Halkı dinlemeye hazırız

Reuters'a konuşan İsrailli yetkililer, İsrail'in, İran'a olası bir ABD müdahalesi için alarmda olduğunu öne sürdü. İsrail'in güvenliğinden sorumlu danışmanlar olduğu belirtilen kaynaklar alarmda olmanın tam olarak ne anlama geldiğiniyse açıklamadı.

ABD'li yetkililer de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. Konuşmada Gazze ve Suriye'nin yanı sıra İran'a olası ABD müdahalesinin konuşulduğu öne sürüldü.

Geçtiğimiz hafta verdiği röportajda İsrail Başbakanı Netanyahu "Eğer İran İsrail'e saldırırsa bunun korkunç sonuçları olur" diye konuşmuş, "İran'ın içinde neler oluyor görmeliyiz" ifadelerini kullanmıştı

2025'in Haziran ayındaki 12 Gün Savaşı'nda İsrail ile İran birbirlerine füzelerle saldırmış, ABD de İsrail'e destek amacıyla İran'a hava saldırıları düzenlemişti.