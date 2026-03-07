İran'daki yıkım uydu fotoğraflarında
07.03.2026 16:39
NTV - Haber Merkezi
ABD ve İsrail'in saldırıları 8'inci günde devam ederken İran'daki yıkım uydu görüntülerine yansıdı.
DRONE ÜSLERİ VE YERALTI TESİSLERİ
İran'da savaşın boyutu uydu görüntülerine yansıdı. Uydu görüntülerinde İran'ın drone üsleri, füze bataryalarının bulunduğu tesisler ve bazı tünel girişlerinin hedef alındığı dikkat çekiyor.
ABD ve İsrail savaş uçakları ile silahlı insansız hava araçları, özellikle yeraltı tesislerinin girişlerini ve çevresini vuruyor. Bombardıman uçaklarının bazı üslerin girişlerini çökerttiği belirtiliyor.
OCAK AYINDAKİ GÖRÜNTÜLER YENİLERİYLE KIYASLANDI
Bandar Barkuh'da bulunan drone üssünde ocak ayında çekilen görüntülerle, dün itibariyle kaydedilen görüntüler arasındaki büyük fark yıkımı gözler önüne seriyor.
Uzmanlara göre kraterlerin büyüklüğü ve şekilleri en az 500 kilogramlık bombaların kullanıldığını gösteriyor.
HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ HEDEF ALINDI
Cem ve Borazcan füze üslerinde bir çok binanın yıkıldığı, Gani Abad'daki hava savunma sistemlerinin imha edildiği görülüyor.
İsrail ordusu bir haftadan uzun süredir devam eden bombardımanlarda İran'ın hava savunma sistemlerinin yüzde 80 oranında yok edildiğini, füze rampalarının da yüzde 60'ının kullanılamaz hale getirildiğini açıklamıştı.
ABD’nin Orta Doğu’daki en üst düzey askeri yetkilisi Amiral Brad Cooper, İran’ın kalan füze kapasitesini hedef aldıklarını belirtti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da İran’ın füze fırlatma kapasitesinin dört gün içinde yüzde 86 düştüğünü ileri sürdü.
İRAN EN GÜÇLÜ FÜZELERİNİ SAKLIYOR OLABİLİR
Analistler, İran’ın elinde binlerce kısa ve orta menzilli füze bulunduğunu, bunların önemli bir bölümünün hala yeraltı tesislerinde olabileceğini düşünüyor.
Tahran’ın en güçlü ve uzun menzilli füzelerini, rejimin ciddi tehlike altında kalması durumunda kullanmak üzere saklıyor olabileceği de değerlendiriliyor.
İran’ın cephaneliğinin tam boyutunun bilinmediğini belirten uzmanlar bu belirsizliğin savaşta Tahran'ın lehine çalıştığını söylüyor.
İranlı komutanlar, imha edilen füzelerin yerine yenilerini üretmenin mümkün olduğunu savunuyor. Ancak analistlere göre mobil fırlatıcı sistemlerin yeniden üretilmesi çok daha zor.